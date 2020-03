Emo rockeři My Chemical Romance hlásí návrat, zahrají na stadionu v Praze

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta My Chemical Romance Sledovat Rock

Parta z New Jersey v čele se zpěvákem Gerardem Wayem se největší popularitě těšila po roce 2006, kdy vyšlo její nejúspěšnější album The Black Parade. Se svým naléhavým emo rockem se hudebníci stali idoly mnoha teenagerů po celém světě.

Po čtyřech řadových deskách a dvanácti letech fungování se však formace v roce 2013 rozpadla. Následujících šest let se pravidelně objevovaly zprávy o jejím možném návratu, k němuž došlo až loni v říjnu.



Na letošní rok ohlásil americký kvartet sérii vystoupení po Asii, Austrálii, Severní Americe i Evropě. O comeback My Chemical Romance je velký zájem, například tři červnové koncerty na třicetitisícovém stadionu MK Dons v britském Milton Keynes jsou již nyní vyprodány.



Příběh umírajícího muže

Vznikli již v roce 2001, debutové album I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love vyšlo hned následující rok. Druhá studiovka Three Cheers For Sweet Revenge následovala v roce 2004. Průlomovým se však stala až třetí řadovka The Black Parade, vydaná o další dva roky později.



Na koncepční nahrávce vyprávějí My Chemical Romance příběh mladého muže, který onemocněl nevyléčitelnou chorobou a až příliš pozdě si uvědomuje, že svůj život neprožil tak, jak mohl. Emotivní podání rockových písní s dalšími vlivy si získalo spoustu fanoušků hlavně z řad tehdejších dospívajících.



Pražská premiéra před třinácti lety Do české metropole nepřijedou My Chemical Romance poprvé. Zdejším fanouškům zahráli v tehdejší T-Mobile Areně v červnu 2007, tedy v době, kdy jejich popularita dosahovala vrcholu. Páteř setlistu tvořily hity z veleúspěšného alba The Plack Parade. Koncert tehdy navštívilo kolem sedmi tisíc fanoušků.



Celosvětově se alba prodalo několik milionů kusů. Jen v Americe šly na odbyt tři miliony nosičů. Písně jako Famous Last Words, Welcome to the Black Parade, I Don’t Love You nebo Teenagers okupovaly singlové žebříčky a dodnes platí za největší hity kapely.



Čtvrtá deska Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys byla znovu stylově rozmanitá, oproti předešlé tvorbě měla popovější nádech. Po následném světovém turné se skupina stáhla do ústraní a v roce 2013 oznámila nečekaný konec působení.



K fanoušky vytouženému oznámení návratu došlo až na konci října loňského roku. V prosinci My Chemical Romance poprvé znovu koncertovali v Los Angeles. Na letošní rok jsou v plánu desítky dalších vystoupení, včetně toho pražského.



Sinobo Stadium obsadí Gerard Way a spol. 3. července. Pokud patříte mezi uživatele služby iDNES Premium, můžete si vstupenky pořídit v předstihu. Exkluzivní předprodej startuje 3. března v 11 hodin a skončí 6. března v 10 hodin dopoledne. O hodinu později budou vstupenky ke koupi pro běžnou veřejnost.