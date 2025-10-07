V 54 letech zemřel Jan Šatra. Hrál v kapele Laura a její tygři, byl i součástí StarDance

Autor:
  9:28
V pondělí v pouhých 54 letech zemřel trombonista Jan Šatra. Zkušený hudebník, který vedle trombonu hrál i na klavír, působil v kapelách Laura a její tygři, Šum svistu či Yo Yo Band. Lidé si jej mohou vybavit i z televizních obrazovek, kde coby součást Moondance Orchestra hudebně doprovázel taneční soutěž StarDance.

Muzikant Jan Šatra, který byl součástí skupiny Laura a její tygři na archivním snímku při koncertu v Simply Clubu v Příbrami. (1. prosince 2001) | foto: Profimedia.cz

„Dámy a pánové, dnes máme velmi smutnou zprávu. Zemřel Honza Šatra, trombonista, výborný muzikant, ale hlavně kluk, se kterým byla zábava hrát i jen vedle něho být a vidět, jak miloval život. Je nám to moc líto, bude nám chybět. Čest jeho památce,“ napsali na facebookovém profilu kapely Laura a její tygři členové kapely.

Šatra původně studoval hru na klavír, ovšem už na konzervatoři jej zlákal trombon. V roce 1992 spoluzaložil skupinu Šum Svistu okolo Dana Nekonečného. O sedm let později se stal členem kapely Laura a její tygři. Jeho hudební nadání se dále uplatnilo ve skupinách Yo Yo Band, Czech Big Company či třeba Blues Wave.

Svou vzpomínku na zesnulého muzikanta přidala i zpěvačka Lenka Nová. „Tvůj život byl jako telenovela, plnej více, či méně neuvěřitelnejch příběhů a já se vždycky těšila, až mi budeš v dodávce před dalším koncertem vyprávět, co jsi stihl za tu dobu prožít,“ napsala na sociální síti Facebook.

Šatra byl i součástí Big Bandu Felixe Slováčka; jeho kapelník Felix Slováček mladší se s muzikantem rozloučil společnou fotografií a popiskem „Miláčku… budeš mi chybět… Pa!“

Vstoupit do diskuse

Poprvé to v Praze bylo divoké, říká Douglas mladší

Nejčtenější

Tohle budou asi moje poslední volby. Svěrák emotivně apeluje na mladé voliče

Dramatik a scenárista Zdeněk Svěrák v předvolebním videu apeluje na mladé voliče a vyzývá je, aby šli volit. „Volte koho chcete, ale položte si při tom pár zásadních otázek,“ zdůrazňuje...

Nemusí jíst ani spát. Hollywood má první herečku z nul a jedniček, ty reálné se bojí

Filmový svět objevil další herecký talent. Přesněji herečku vytvořenou za pomoci umělé inteligence Tilly Norwoodovou. Její představení na filmovém festivalu v Curychu vyvolalo vlnu reakcí především z...

DJ Tráva: Ať lidstvo klidně vychcípá, když to takhle povede dál. Svůj život jsem si užil

Premium

POSLEDNÍ ROZHOVOR. Co měli společného Václav Havel a kolumbijští indiáni? Svůj hudební vkus jim svého času „vtloukal do hlavy“ jeden z nejznámějších českých dýdžejů Petr Votava, známější pod...

Jarda má narozeniny, my máme přání jediný. Uhlíř slavil osmdesátku koncertem

V sobotu se v pražském sále Lucerna rozezněly hity známého skladatele Jaroslava Uhlíře, který koncertem oslavil své již osmdesáté narozeniny. Do Lucerny zamířilo i několik předních českých zpěváků,...

Bože můj, jsme v háji! K digitální herečce se vyjádřily Bluntová i Goldbergová

Pozdvižení kolem AI herečky Tilly Norwoodové nabírá na obrátkách. Po jejím oficiálním představení studiem Xicoia vyvolal vlnu znepokojení záměr najít pro umělou tvář agenturu, která ji bude v...

V 54 letech zemřel Jan Šatra. Hrál v kapele Laura a její tygři, byl i součástí StarDance

V pondělí v pouhých 54 letech zemřel trombonista Jan Šatra. Zkušený hudebník, který vedle trombonu hrál i na klavír, působil v kapelách Laura a její tygři, Šum svistu či Yo Yo Band. Lidé si jej mohou...

7. října 2025  9:28

KOMENTÁŘ: Babiš versus Fiala, největší rivalové vánočních pohádek

Premium

Děkujme Pánubohu a ústavě, že máme parlamentní volby pouze jednou za čtyři roky. Kdyby se totiž vyskytovaly častěji, televize by ve velkém rušily seriály a místo nich zařazovaly debaty...

7. října 2025

Kmotr blues i rocku. Do Prahy přijede koncertovat kytarový mistr Eric Clapton

Jeden z nejvlivnějších kytaristů rockové scény Eric Clapton oznámil sérii evropských koncertů na rok 2026, jejíž součástí je i vystoupení 4. května 2026 v pražské O2 areně.

6. října 2025  15:27

RECENZE: Tak si buď dokonalý táta, já jsem mimo. Příběh Slyšíš mě? ukrývá velkou sílu

75 % Premium

Festivalové ceny diváky někdy odrazují, ovšem novinka kin Slyšíš mě? si na Berlinale připsala trofej, která je jasným doporučením, vyhrála totiž hlasování publika. Vypráví o harmonickém vztahu, který...

6. října 2025

První hvězdou příštího Metronome Prague bude Nick Cave. Festival opouští Výstaviště

Festival Metronome Prague spojil síly s promotérem Live Nation Czech Republic. Jubilejní desátý ročník se bude konat mezi 19. a 21. červnem 2026 na letišti v Letňanech; prvním oznámeným headlinerem...

6. října 2025  11:10

RECENZE: Jsi krásnej. OneRepublic mluvili česky a zahráli solidní pop-rockovou show

Premium

OneRepublic se k nám vracejí rádi, což vedle slov zpěváka Ryana Teddera potvrzuje i rostoucí počet jejich zdejších koncertů. Do O2 areny dorazila kapela po třech letech, mezitím hrála ještě na...

6. října 2025  8:55

KVÍZ: Z paluby Titaniku mezi největší hvězdy. Co víte o božské Kate Winsletové?

Jako mladá zazářila po boku Leonarda DiCapria ve filmu Titanic. A stejně jako on dokázala tuto nabídnutou šanci využít a zařadila se mezi obsazované a oceňované herečky své generace. Britka Kate...

vydáno 6. října 2025

Soudruhu Zaorálku. Spisovatelka se ostře opřela do politika kvůli šikmému kostelu

Spisovatelka Karin Lednická se ohradila proti předvolebnímu videu Lubomíra Zaorálka. Bývalý ministr kultury a nynější místopředseda SOCDEM se totiž natočil u známého šikmého kostela v Karviné a...

5. října 2025  21:59

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kdo vypadnul a kolik Zrádců už hráči odhalili

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

5. října 2025  21:29

RECENZE: Naučné Ratolesti s Geislerovou si bohužel všímají více dospělých než dětí

50 % Premium

Deset dílů v duchu aktuálních společenských jevů slibuje premiérový seriál ČT Ratolesti. Tematicky i osvětově navazuje na Ochránce, jednotlivé příběhy z maloměsta propojují tři postavy: adiktoložka...

5. října 2025  21:20

Sedí Zrádci v křeslech z Křivoklátu? Natáčení reality show odhalilo nový rozměr hradu

Druhá série reality show Zrádci se opět těší velké sledovanosti, a to i díky krásným kulisám. Proč byl vybrán právě Křivoklát a jak náročné je natáčení na středověkém hradě?

5. října 2025  21:14

DJ Tráva: Ať lidstvo klidně vychcípá, když to takhle povede dál. Svůj život jsem si užil

Premium

POSLEDNÍ ROZHOVOR. Co měli společného Václav Havel a kolumbijští indiáni? Svůj hudební vkus jim svého času „vtloukal do hlavy“ jeden z nejznámějších českých dýdžejů Petr Votava, známější pod...

5. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.