V 54 letech zemřel Jan Šatra. Hrál v kapele Laura a její tygři, byl i součástí StarDance

„Dámy a pánové, dnes máme velmi smutnou zprávu. Zemřel Honza Šatra, trombonista, výborný muzikant, ale hlavně kluk, se kterým byla zábava hrát i jen vedle něho být a vidět, jak miloval život. Je nám to moc líto, bude nám chybět. Čest jeho památce,“ napsali na facebookovém profilu kapely Laura a její tygři členové kapely.
Šatra původně studoval hru na klavír, ovšem už na konzervatoři jej zlákal trombon. V roce 1992 spoluzaložil skupinu Šum Svistu okolo Dana Nekonečného. O sedm let později se stal členem kapely Laura a její tygři. Jeho hudební nadání se dále uplatnilo ve skupinách Yo Yo Band, Czech Big Company či třeba Blues Wave.
Svou vzpomínku na zesnulého muzikanta přidala i zpěvačka Lenka Nová. „Tvůj život byl jako telenovela, plnej více, či méně neuvěřitelnejch příběhů a já se vždycky těšila, až mi budeš v dodávce před dalším koncertem vyprávět, co jsi stihl za tu dobu prožít,“ napsala na sociální síti Facebook.
Šatra byl i součástí Big Bandu Felixe Slováčka; jeho kapelník Felix Slováček mladší se s muzikantem rozloučil společnou fotografií a popiskem „Miláčku… budeš mi chybět… Pa!“