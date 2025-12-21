GLOSA: Velký český mág barokní hudby, o kterém však i Wikipedie mlčí

Věra Drápelová
  15:30
Pavel Klikar je výjimečná osobnost české hudby, dnes bohužel zůstávající ve stínu. Širší veřejnosti je asi nejznámější jako zakladatel Originálního českého synkopického orchestru, ale významnou práci odvedl i v barokní hudbě.
Fotogalerie4

Soubor Musica Antiqua Praha se svým šéfem na archivním snímku | foto: Animal Music

Muzikolog, hudebník a dirigent Pavel Klikar vždy hledal autentickou zvukovou podobu interpretované hudby. S Originálním českým synkopickým orchestrem, který vznikl roku 1974, prováděl jazz a taneční hudbu 20. let. Do souboru záhy přišel Ondřej Havelka a setrval v něm až do roku 1995, kdy založil vlastní orchestr – Melody Makers.

Nicméně Pavel Klikar udělal především obrovský kus práce v oblasti barokní hudby. Následoval velkého inspirátora z poloviny 20. století Milana Munclingera a se svým souborem Musica Antiqua Praha se snažil hrát barokní hudbu jinak než tehdy obvyklým romantizujícím způsobem. Studoval archivy, sháněl dobové nástroje a prošlapával cestu dalším generacím hudebníků, jako je v současnosti třeba Václav Luks. S Klikarovým souborem začínaly i pozdější pěvecké osobnosti jako Anna Hlavenková či Magdalena Kožená.

V průběhu devadesátých let se Klikar odmlčel, soubor přestal existovat a jeho členové přešli do nových uskupení, nicméně Klikarovy nahrávky tu jsou dodnes, některé vycházejí v reedicích, ale i nově. Roku 2023 vyšly na labelu Animal Music skladby z archivu kláštera pražských Křižovníků. Šlo o poslední velký projekt tohoto souboru, který zůstal nevydán od roku 1996, kdy byly nahrávky pořízeny.

Hledač dokonalého zvuku

K loňským sedmdesátinám Pavla Klikara vydal Supraphon box Mystery of Early Baroque, sestávající z pěti disků, obsahujících nahrávky z let 1988 až 1996. Je mezi nimi barokní hudba z kroměřížského archivu, italská hudba raného baroka, ale také česká barokní vánoční hudba.

V adventní čas to může být právě provedení těchto líbezných skladeb od Adama Michny z Otradovic, Václava Karla Holana Rovenského či Fridricha Bridela, které připomene umění Klikarova souboru. Snímky dodnes přitahují jakousi nepopsatelnou zvukovou čistotou a hloubkou výrazu.

V současnosti není snadné najít o Pavlu Klikarovi na internetu dost informací, nemá ani základní údaje na Wikipedii… Nicméně ty texty, které o něm pojednávají, zdůrazňují jeho perfekcionalismus a nekonečně dlouhé zkoušky s cílem dosáhnout mimo jiné právě onoho průzračně čistého zvuku.

Vzpomínám si, že v kuloárech se šuškalo, že Klikarovi vzala chuť pokračovat porevoluční divoká komercionalizace, jež se nevyhnula ani barokní hudbě... Čas oponou trhnul, debaty o barokní hudbě stále pokračují, témat je spousta a objevují se nová. V této diskusi hlas Pavla Klikara velmi chybí.

Vstoupit do diskuse

Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

Nejčtenější

Režiséra Roba Reinera s manželkou zavraždili, policie obvinila jejich syna

Rob Reiner a jeho žena Michele na snímku z roku 2018.

Americký režisér Rob Reiner a jeho manželka Michele Singer Reinerová jsou mrtví. V neděli byli nalezeni ve svém domě v Los Angeles. V souvislosti s úmrtím páru policisté zadrželi a obvinili jejich...

A co kdybych ráno potratila? Elizaveta Maximová o nevhodných dotazech i filmu Máma

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je herečka Elizaveta Maximová.

Když loni v zimě mrzla v lesích při natáčení filmu Máma režiséra Jiřího Stracha, netušila, že o rok později jí bude ve stoje za výkon v hlavní roli tleskat plná Lucerna. Elizaveta Maximová v...

Zemřel mladý Brůna ze Studny. Josefovi Kubíčkovi bylo 96 let

Josef Kubíček

Ve věku 96 let zemřel herec Josef Kubíček. Úmrtí umělce, který se proslavil v detektivním seriálu Třicet případů majora Zemana, oznámila jeho dcera Dominika Fornerová.

Bylo mi pětadvacet, sbalila jsem kufr a řekla si teď, nebo nikdy, popisuje herečka

Diana Dulínková

Bez herecké školy, bez zkušeností, jen s jedním kufrem a vírou, že to dokáže. Diana Dulínková se v pětadvaceti rozhodla stát herečkou – a sen si začala plnit. V rozhovoru mluví o prvních krocích před...

RECENZE: Silný prožitek. Jiří Strach s filmem Máma zariskoval, ale vyplatilo se

80 % Premium
Elizaveta Maximová ve filmu Máma (2025)

Byl to hodně riskantní krok, pozvat nedělního diváka k příběhu, v němž figurují tak nepříjemné prvky jako mentální postižení, dětský domov či smrt, ale vyplatil se. Příběh Máma si totiž podmaňuje...

GLOSA: Velký český mág barokní hudby, o kterém však i Wikipedie mlčí

Soubor Musica Antiqua Praha se svým šéfem na archivním snímku

Pavel Klikar je výjimečná osobnost české hudby, dnes bohužel zůstávající ve stínu. Širší veřejnosti je asi nejznámější jako zakladatel Originálního českého synkopického orchestru, ale významnou práci...

21. prosince 2025  15:30

Smolný pád na nůž ho navždy poznamenal. Geniálního Josefa Ladu život nešetřil

Premium
Malíř Josef Lada

Vytvořil stovky a možná i tisíce obrázků, přesto je Josef Lada považován hlavně za autora těch vánočních a zimních… Díky jeho ilustracím vynikly víc i příběhy jiných autorů. Umíte si snad představit...

21. prosince 2025

OBRAZEM: Michal Prokop pomohl ve Foru Karlín zapomenout na předvánoční stres

Vánoční koncert Michala Prokopa ve Foru Karlín (20. prosince 2025, Praha).

Další ze svých tradičních vánočních koncertů odehrál v pražském Foru Karlín zpěvák a skladatel Michal Prokop. Zahrál skladby novější i klasické hity a převzal platinovou desku za prodeje alba...

21. prosince 2025  10:04

Sešvihala nacistu bičíkem. Poválečné pomstě však Adina Mandlová neunikla

Premium
Adina Mandlová se v Československu těšila popularitě srovnatelné s hvězdami z...

Když se ohlédneme za érou prvorepublikového filmu a měli bychom říct jméno jen jediné herečky, s největší pravděpodobností by to byla Adina Mandlová. V Československu se skutečně těšila popularitě...

20. prosince 2025

GLOSA: Jak se dá kouzlit s modernou. To předvedla Kožená s filharmonií

Magdalena Kožená, Simon Rattle a členové České filharmonie na koncertě v...

Poslední týdny letošního roku se v Praze zdržovali dirigent Simon Rattle a pěvkyně Magdalena Kožená. Manželský pár nejprve převzal Cenu Antonína Dvořáka, pak společně vystoupil s Českou filharmonií.

20. prosince 2025  15:30

Zemřela zpěvačka Anna Rusticano, italská múza skladatele Karla Svobody

Italská zpěvačka Anna Rusticano na fotografii v knize o skladateli Karlu...

Ve věku 71 let zemřela začátkem týdne v Římě populární italská zpěvačka Anna Rusticano, která byla v minulosti známá i v Československu. V osmdesátých letech spolupracovala s hudebním skladatelem...

20. prosince 2025  15:15

Tuvia Tenenbom: Západní břeh je Divoký západ, média jen berou zprávy neziskovek

Premium
Tuvia Tenenbom

Bože, čí je tahle země? To je otázka, která je nejen titulem knihy izraelského novináře a spisovatele Tuvii Tenenboma. Ten mezi židovskými osadníky a Araby v oblasti Judee a Samaří, která byla...

20. prosince 2025

TELEVIZIONÁŘ: Jak si zamilovaný Američan v Paříži dotančil pro Oscary

Gene Kelly ve filmu Američan v Paříži (1951)

Po Novém roce tomu bude už pětasedmdesát let, co se zrodil jeden z nesmrtelných muzikálů. Za úspěch snímku Američan v Paříži, který v sobotu připomene ČT art, mohou především tři muži.

20. prosince 2025  8:29

RECENZE: Charles Dickens vypráví dětem, jak z Ježíška vyrostl Král králů

60 % Premium
Z filmu Král králů

V přesile konfekčních příběhů se Santou Clausem se skromně hlásí o slovo Král králů, animovaná verze příběhu Ježíše Krista určená hlavně dětem, ale zajímavá i pro dospělé, protože do ní vstupuje...

19. prosince 2025

Tříhodinový spořič obrazovky. Zahraniční recenze třetího Avatara příliš nešetří

Snímek z filmu Avatar: Oheň a popel

Film Avatar: Oheň a popel Jamese Camerona vyvolal po premiéře rozdílné reakce zahraničních médií. Zatímco část kritiků ocenila vizuální stránku snímku, jiní mluvili o vyčerpání série. „Nejnovější...

19. prosince 2025  12:11

Ohníček a Sedmička jsou dávno pryč. Mateřídouška však vychází už 80 let

Mateřídouška

Časopisů, které si mohou číst žáci prvního stupně základních škol, dnes vychází v České republice celá řada, žádný z nich se ale nemůže pochlubit tradicí jako Mateřídouška. Dnes si „časopis pro...

19. prosince 2025  10:39

RECENZE: Rammstein z druhé ruky. Sólový Till Lindemann se zapouzdřil sám v sobě

Premium
Koncert Tilla Lindemanna v O2 areně (18. prosince 2025, Praha)

Till Lindemann, frontman kapely Rammstein, přijel v rámci turné Meine Welt do pražské O2 představit jak svůj sólový samostatný materiál, tak skladby z projektu Lindemann, který s ním tvořil švédský...

19. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.