GLOSA: Velký český mág barokní hudby, o kterém však i Wikipedie mlčí

Muzikolog, hudebník a dirigent Pavel Klikar vždy hledal autentickou zvukovou podobu interpretované hudby. S Originálním českým synkopickým orchestrem, který vznikl roku 1974, prováděl jazz a taneční hudbu 20. let. Do souboru záhy přišel Ondřej Havelka a setrval v něm až do roku 1995, kdy založil vlastní orchestr – Melody Makers.
Nicméně Pavel Klikar udělal především obrovský kus práce v oblasti barokní hudby. Následoval velkého inspirátora z poloviny 20. století Milana Munclingera a se svým souborem Musica Antiqua Praha se snažil hrát barokní hudbu jinak než tehdy obvyklým romantizujícím způsobem. Studoval archivy, sháněl dobové nástroje a prošlapával cestu dalším generacím hudebníků, jako je v současnosti třeba Václav Luks. S Klikarovým souborem začínaly i pozdější pěvecké osobnosti jako Anna Hlavenková či Magdalena Kožená.
V průběhu devadesátých let se Klikar odmlčel, soubor přestal existovat a jeho členové přešli do nových uskupení, nicméně Klikarovy nahrávky tu jsou dodnes, některé vycházejí v reedicích, ale i nově. Roku 2023 vyšly na labelu Animal Music skladby z archivu kláštera pražských Křižovníků. Šlo o poslední velký projekt tohoto souboru, který zůstal nevydán od roku 1996, kdy byly nahrávky pořízeny.
Hledač dokonalého zvuku
K loňským sedmdesátinám Pavla Klikara vydal Supraphon box Mystery of Early Baroque, sestávající z pěti disků, obsahujících nahrávky z let 1988 až 1996. Je mezi nimi barokní hudba z kroměřížského archivu, italská hudba raného baroka, ale také česká barokní vánoční hudba.
V adventní čas to může být právě provedení těchto líbezných skladeb od Adama Michny z Otradovic, Václava Karla Holana Rovenského či Fridricha Bridela, které připomene umění Klikarova souboru. Snímky dodnes přitahují jakousi nepopsatelnou zvukovou čistotou a hloubkou výrazu.
V současnosti není snadné najít o Pavlu Klikarovi na internetu dost informací, nemá ani základní údaje na Wikipedii… Nicméně ty texty, které o něm pojednávají, zdůrazňují jeho perfekcionalismus a nekonečně dlouhé zkoušky s cílem dosáhnout mimo jiné právě onoho průzračně čistého zvuku.
Vzpomínám si, že v kuloárech se šuškalo, že Klikarovi vzala chuť pokračovat porevoluční divoká komercionalizace, jež se nevyhnula ani barokní hudbě... Čas oponou trhnul, debaty o barokní hudbě stále pokračují, témat je spousta a objevují se nová. V této diskusi hlas Pavla Klikara velmi chybí.