RECENZE: Tahle show není pro epileptiky, vzkazuje nejlepší kapela světa

Jediné, co trochu shazovalo slibnou show, byl začátek za světla nutný hlavně z toho důvodu, že i na poli v Letňanech se musí dodržovat policejní hodina, a tak koncert s pozdějším startem by se prostě nestihl.



Simulation Theory World Tour Autor: Muse Místo konání: Letiště Letňany, Praha 26. května 2019 Hodnocení­: 90 %

Naštěstí Muse si svou pověst vybudovali hlavně tím, jak svá vystoupení odehrávají. Takže i před setměním bylo o co stát. Trojici ve složení kytarista a zpěvák Matt Bellamy, bubeník Dominic Howard a baskytarista Chris Wolstenholme tradičně doplňoval ještě koncertní klávesák a tanečníci, kteří podle všeho sloužili alespoň někdy jako vokalisté.

Na to, jak malá parta se na hudební stránce show podílela, bylo rozhodně co poslouchat. Ani nota nepadla vedle a bylo to silné, zábavné, účelné. Po této stránce skutečně koncert na jedničku.

Jenže na Muse se stejně tak chodí kvůli show. Oproti minulému turné k desce Drones před třemi lety, kdy měl v hale kapelu skoro každý na dlani, byl tento venkovní koncert lehce odcizený. Ale o to větší prostor byl pro bombastickou výpravu.

Ta se samozřejmě dostala ke slovu až po deváté, když se sešeřilo. Do té doby poutala nejvíc pozornosti skupina tanečníků, kteří tu běhala po pódiu s pozouny, tu byla ve skafandrech zavěšená nad projekční plochou.

Ale teprve po západu slunce se to rozjelo naplno. Rozblikala se mohutná světla nad pódiem (asi jen shodou okolností ve tvaru hokejek), světla na věžích nad druhou sadou reproduktorů i nad tribunami. Ty pak začaly z jedné strany na druhou metat barevné provazy jako na nějakém festivalu videomapping. Bylo to neskutečně působivé. Snad nebyl v publiku žádný epileptik.

Věci se však děly i na scéně. Nejdřív to vypadalo, že hlavním trumfem budou roboti vysocí jako dva chlapi, ale potom se za kapelou objevil ještě skutečně obří kostlivec. To už publikum vyjeklo nadšením a možná i úděsem. A jako každý s příšerou za zády, kapela do toho hrála jako o život.

Muse prostě nezklamali. Dovedli přehrát více než polovinu novinky Simulation Theory a žánrově přeci jen odlišné skladby úspěšně zařadit po bok starších hitů. Ale hlavně kapela zvládla publikum dvě hodiny perfektně bavit.