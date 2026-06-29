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RECENZE: Jedno z alb tohoto léta. Muse opět našli pevnou půdu pod nohama

Jindřich Göth
  14:00
Britská kapela Muse

Britská kapela Muse | foto: Tom Saccenti/Warner Music Group

Kapela Muse hrála 26. května 2019 na Letišti Letňany v Praze.
Obal alba The Wow! Signal
Britská kapela Muse
Kapela Muse
11 fotografií
Zatímco předchozí album Will of the People byla chaotická splácanina všeho možného i nemožného, na The Wow! Signal je britská trojice Muse opět ve formě, soustředěná a servíruje hudební ekvivalent letního bombastického sci-fi blockbusteru.

Muse jsou podobný případ jako Coldplay. Obě kapely začínaly víceméně jako civilní indie rockové party, ale časem jejich ambice a velikášské choutky narostly do obřích rozměrů stadionových skupin, kterým je naše Země příliš malá a pokukují po mezihvězdných dálavách a propracovaných konceptech.

V případě Muse to byly kromě jiného všemožné konspirační teorie a novinka The Wow! Signal je inspirovaná stejnojmenným záhadným rádiovým signálem, zachyceným v roce 1977 astronomem Jerrym R. Ehmanem.

Je to tak strašně přeexponované, vyšponované na maximum a zároveň svým způsobem intimní, že tomu ve správném duševním nastavení a rozpoložení nejde nepodlehnout.

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RECENZE: Jedno z alb tohoto léta. Muse opět našli pevnou půdu pod nohama

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Britská kapela Muse

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