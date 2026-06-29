RECENZE: Jedno z alb tohoto léta. Muse opět našli pevnou půdu pod nohama

Muse jsou podobný případ jako Coldplay. Obě kapely začínaly víceméně jako civilní indie rockové party, ale časem jejich ambice a velikášské choutky narostly do obřích rozměrů stadionových skupin, kterým je naše Země příliš malá a pokukují po mezihvězdných dálavách a propracovaných konceptech.
V případě Muse to byly kromě jiného všemožné konspirační teorie a novinka The Wow! Signal je inspirovaná stejnojmenným záhadným rádiovým signálem, zachyceným v roce 1977 astronomem Jerrym R. Ehmanem.
Je to tak strašně přeexponované, vyšponované na maximum a zároveň svým způsobem intimní, že tomu ve správném duševním nastavení a rozpoložení nejde nepodlehnout.