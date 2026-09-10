Kapela Muse varovala před algoritmy a nyní se musela na sítích přejmenovat

Trojice z britského Devonu na sociálních sítích nově nefunguje jako @Muse, nýbrž jako @Musetheband. Jejich původní uživatelská jména převzal nástroj umělé inteligence, který byl nově uveden v chod v USA a svým uživatelům má pomáhat s každodenními úkoly – odpovídání na maily, sestavování denních plánů a podobně.
Fanoušci Muse okamžitě poukázali na paradox, že se něco takového stalo kapele, v jejíž dystopických textech často zaznívá varování nad algoritmy, které kontrolují naše chování.
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„Hoříme jako otroci / točíme se jako ozubená kolečka / jsme uvězněni v simulacích / Algoritmy se vyvíjejí / odstrkují nás stranou a činí nás zastaralými,“ zpívá například frontman Matt Bellamy ve skladbě Algorithm z alba Simulation Theory z roku 2018.
„Takže kapela, která léta varuje před tím, že nad námi stroje a počítačové programy nakonec převezmou veškerou moc, ustoupí společnosti, která pracuje s umělou inteligencí. To nevymyslíte,“ zní hořce ironický komentář jednoho z fanoušků kapely na síti X.