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Kapela Muse varovala před algoritmy a nyní se musela na sítích přejmenovat

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  15:42
Kapela Muse hrála 26. května 2019 na Letišti Letňany v Praze.

Kapela Muse hrála 26. května 2019 na Letišti Letňany v Praze. | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Britská kapela Muse
Britská kapela Muse
Kapela Muse
Kapela Muse hrála 26. května 2019 na Letišti Letňany v Praze.
6 fotografií
Je to ironie osudu. Tak dlouho britská kapela Muse zpívala o tom, jak bude lidská mysl v budoucnu nahrazena umělou inteligencí, až na vlastní kůži pocítila, jaké to je. Kvůli novému AI asistentovi od společnosti Meta s názvem Muse byla skupina nucena přejmenovat své účty na sítích X a Instagram.

Trojice z britského Devonu na sociálních sítích nově nefunguje jako @Muse, nýbrž jako @Musetheband. Jejich původní uživatelská jména převzal nástroj umělé inteligence, který byl nově uveden v chod v USA a svým uživatelům má pomáhat s každodenními úkoly – odpovídání na maily, sestavování denních plánů a podobně.

Fanoušci Muse okamžitě poukázali na paradox, že se něco takového stalo kapele, v jejíž dystopických textech často zaznívá varování nad algoritmy, které kontrolují naše chování.

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„Hoříme jako otroci / točíme se jako ozubená kolečka / jsme uvězněni v simulacích / Algoritmy se vyvíjejí / odstrkují nás stranou a činí nás zastaralými,“ zpívá například frontman Matt Bellamy ve skladbě Algorithm z alba Simulation Theory z roku 2018.

„Takže kapela, která léta varuje před tím, že nad námi stroje a počítačové programy nakonec převezmou veškerou moc, ustoupí společnosti, která pracuje s umělou inteligencí. To nevymyslíte,“ zní hořce ironický komentář jednoho z fanoušků kapely na síti X.

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