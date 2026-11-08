Četl duchovní a motivační knihy, ty mu však samy o sobě nepomohly. Svou novou cestu si musel prošlapat sám. Za nejdůležitější vztah považuje vztah k sobě samému. Zkoušel pobyt ve tmě, chodit po žhavých uhlících, nicméně největší vnitřní ponoření prý zažívá při putování po českých horách a lesích. Po hranici obešel dokola celou republiku. Stal se motivačním koučem, ale dnes už opět účinkuje v muzikálech a hraje se svým bluesovým a šansonovým triem Souhra okolností.
Miloval jsem skladbu kapely Laura a její tygři To se mi snad zdá, kde s vámi skvěle zpívala i tehdy mladičká Ilona Csáková. Teď sedíme v kavárně na Petrském náměstí v Praze hned naproti domu, kde v devadesátých letech býval legendární hudební klub Bunkr. Chodíval jste do něj?
S mojí první ženou, matkou mého syna Matěje, jsme bydlívali tady kousek v Soukenické ulici. Takže jsme tam občas zašli. Ovšem rocker jsem vlastně asi nikdy nebyl, spíš bych se nazval bohémem. (smích) Laura byla taková kapela spíš do funku, ale já k tomu všemu vlastně přišel tak trochu jako slepý k houslím.
Hrál jsem v šesti muzikálech, bylo mi 46 let. Ráno jsem sedl k počítači a napsal všem producentům v divadlech, že od března skončím a že si za mě musejí najít náhradu.