Konec legendy? MTV v Evropě po 38 letech končí s hudbou, zaměří se na reality show

Zpravodajský web britské BBC oznámil, že MTV v Británii ke 31. prosinci ukončí vysílání pěti svých hudebních kanálů: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV a MTV Live HD. Zachován zůstane hlavní kanál MTV HD, který vysílá reality show jako Geordie Shore, Naked Dating UK nebo Ex On The Beach.
Důvodem tohoto zásadního kroku je odliv diváků k sociálním sítím a streamovacím platformám. Kontinuálně vysílaný hudební playlist sestavený dramaturgem přestává být divácky zajímavý v době, kdy si mohou lidé sestavit vlastní.
Také v dalších evropských zemích dojde k uzavření všech tematických kanálů MTV a zůstane jen hlavní kanál. Obecně se společnost Paramount rozhodla zachovat především ty verze MTV, které se zaměřují na reality show a zábavu. V USA zatím MTV bude vysílat dál.
Televize Óčko ovládla sledovanost mezi mladými. Zaujala nahá seznamka
S odlivem diváků od televize k internetu se potýká i česká hudební televize Óčko. Také ona reagovala na tento trend zařazením reality show Naked Attraction, kterou nejprve kupovala ze zahraničí a nyní vysílá i vlastní česko-slovenskou verzi. První díl ji poprvé vystřelil na vrchol žebříčku sledovanosti u mladého publika do 24 let.
„Postupný pokles zájmu o lineární sledování playlistů přerušované televizní reklamou vnímáme delší dobu i u nás. Na Óčku proto vysíláme velice úspěšnou dating reality show Naked Attraction a to posledních pět let, aktuálně v české a slovenské verzi, která láme ve sledovanosti rekordy,“ popisuje programový ředitel Óčka Alexandr Guha.
„Změnu konzumace videoobsahu jsme včas podchytili také přesunem pozornosti na sociální sítě, díky čemuž se brand Óčko stal jedním z nejsilnějších médií v Česku. Přese všechno Óčko ve spojení s hudbou zůstává, protože takové je i divácké očekávání,“ vysvětluje.
První díl nahé seznamky skončil happy endem, Mirka našla svého námořníka
„V denním vysílání se zaměřujeme na starší konzervativní diváky díky stanici Óčko Star a na nastalou situaci jsme též reagovali vznikem specializovaných hudebních kanálů jako je O Black, zaměřující se na rnb a rap, nebo progresivním Óčko Expres, které nejsou určené pro masivní sledování a tedy nejsou financované komerčními breaky,“ dodává Guha.
MTV tvořila historii
Hudební televize MTV byla spuštěna v USA v roce 1981 a stal se z ní hit. Hostila světovou premiéru klipu Michaela Jacksona Thriller, odvysílala i koncert Live Aid v roce 1985 a pomohla ke světové slávě mnoha popovým umělcům.
Evropská MTV byla spuštěna v roce 1987. „MTV Europe byla skutečným předchůdcem internetu. V té době jsme byli nejrozšířenějším televizním kanálem na světě. Měli jsme 100 až 150 milionů diváků,“ popsala pro BBC bývalá moderátorka Simone Angelová s tím, že měla tato stanice obrovský vliv. Dokonce Michail Gorbačov o ní prý tvrdil, že zasáhla výrazně lidi za železnou oponou.
„Řekl, že hudba dosáhla dál než rakety. Protože MTV Europe byl první kanál, který ukázal, jaký je západní život. Překonal veškerou propagandu a ukázal kulturu mládeže a lidé to chtěli. Bylo to neuvěřitelně důležité,“ říká Angelová.
