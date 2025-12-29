Video Killed The Radio Star. A kdo zabil MTV? Slavná televize končí s videoklipy

  10:34
Slavná hudební stanice MTV ukončí po celém světě k poslednímu prosinci vysílání několika svých hudebních kanálů. Výjimkou budou pouze Spojené státy, kde pro diváky zůstane jen jediný kanál MTV HD, který se zaměří na vysílání reality show. Připomeňte si momenty legendární stanice, která formovala hudbu, módu a popkulturu v 80. a 90. letech.
Největší hit kapely Buggles nazvaný „Video Killed The Radio Star“ stylově...

Největší hit kapely Buggles nazvaný „Video Killed The Radio Star“ stylově zahájil v roce 1981 vysílání americké hudební televize MTV. | foto: Profimedia.cz

Americká Music Television (MTV) začala vysílat 1. srpna 1981 jako první televizní hudební stanice na světě, čímž se výrazně proměnil svět populární hudby.

Na televizní obrazovce se tehdy po hlášce „Dámy a pánové, je tady rock-and-roll“ objevil Trevor Horn, který jako lídr hudební kapely The Buggles začal zpívat píseň Video Killed The Radio Star. Vysílání jelo hned od jeho počátku 24 hodin denně.

Ze začátku měla stanice v rotaci pouhých 250 klipů denně. Nejvíce napomohl zahraniční import, především kapel z Velké Británie. Po čase si pak MTV začala generovat své hvězdy a jejich obsah sama. Koncem 80. let už sledovalo hudební stanici pravidelně přes 85 procent Američanů ve věku mezi 18 a 34 roky.

Konec legendy? MTV v Evropě po 38 letech končí s hudbou, zaměří se na reality show

V dalších letech doslova vynesla na vrchol mnohé hvězdy popové muziky a pomyslně tak posunula hudební byznys od milionů k miliardám dolarů. Kritici se shodují, že právě MTV nastartovala cestu mezi superhvězdy třeba pro Madonnu, Prince nebo Duran Duran, kteří v 80. letech patřili k nejhranějším kapelám televize. Později pak Nirvaně, Eminemovi, Willu Smithovi nebo Britney Spearsové.

V roce 1985 stanice spoluorganizovala koncert Live Aid na pomoc hladovějící Etiopii, kde vedle legendární skupiny Queen vystoupil například David Bowie, Elton John nebo U2. Výtěžek akce na humanitární pomoc tehdy přesáhl více než 125 milionů dolarů. O rok později se zase zapojila do kampaně Rock Against Drugs (Rock proti drogám).

MTV také zažehla jednu z jisker, které zapálily fenomén reality show, na jejích obrazovkách se zrodila tradice unplugged koncertů nebo animovaných seriálů jako Beavis a Butt-head nebo South Park.

Móda z cen MTV: Dámy předvedly nevkus a outfity jak z laciného šantánu

Zatímco ještě počátkem 21. století tvořila samotná hudba zhruba čtvrtinu denního vysílání, o deset let později to již byla jen osmina. Soumrak videoklipů na MTV ale začal už na konci 90. let, když se v jejím vysílání začaly objevovat pořady jako show svérázného komika Toma Greena či party bláznivých chlapíků z uskupení Jackass.

Obrovský úspěch pak MTV zaznamenala, když dala kamery do domu rodiny Osbourneových. Trampoty stárnoucího rockera Ozzyho, jeho ženy Sharon a dětí Kelly a Jacka přilákaly k obrazovkám miliony diváků.

Televizní stanice MTV, s odnožemi MTV Dance, MTV Hits či MTV Rock, každoročně v USA udílí i hudební ceny. Nejvíce předplatitelů měla stanice v USA v roce 2011, kdy byla dostupná 99 milionům domácnostem. Na podzim 2023 to bylo již jen 67 milionů domácností.

Lokalizovaná verze MTV Czech vysílala na našem území v letech 2009 až 2013 pod křídly televizní skupiny Nova.

Televize Óčko ovládla sledovanost mezi mladými. Zaujala nahá seznamka

V posledním desetiletí utrpěla tato tradiční hudební televize masivním nástupem internetového streamování a platforem jako je YouTube či Spotify. Diváci se tak přesunuli do on-line prostředí.

Kanál provozuje mediální skupina Paramount Skydance, která vznikla v letošním roce fúzí mediálních firem Paramount Global a Skydance Media. Společnost se potýká s řadou problémů v důsledku změn v mediálním průmyslu a letos na podzim oznámila, že přestane mimo USA s vysílám několika hudebních kanálů z rodiny MTV.

K 31. prosinci tak skončí tematické hudební kanály jako MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits, MTV Live HD a Club MTV v Evropě a v dalších regionech jako je Austrálie či Brazílie. V provozu zůstane lifestylová verze MTV, která se zaměřuje především na reality show.

Patřila MTV do vašeho televizního života?

celkem hlasů: 222
Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

