VIDEO: Kapela Mr. Loco má pohodový letní klip Svět se dneska zastaví

„Svět se dneska zastaví je odlehčená letní hřejivá písnička s podmanivou atmosférou, která svým textem osloví nejednoho posluchače. Stačí jen zavřít oči a nechat myšlenky plynout,“ popisuje skladbu zpěvák Filip Flusser.

Klip natočil režisér Papa Pech, který má na kontě videoklipy pro Marka Ztraceného, Marpa, kapely Škwor a Slza nebo divadla RockOpera Praha. S Mr. Loco spolupracoval už na videu Nemusím.

„S Papa Pechem jsme točili asi před dvěma lety, takže náš výběr padl bez velkého vybírání opět právě na něj. On jako málokdo umí vystihnout atmosféru písničky a přenést ji do vizuální podoby tak, že podtrhuje muzikantský záměr. Nehledě na to, že spolupráce s ním je nenáročná a v pohodové atmosféře,“ dodává Flusser.

Kapela Mr. Loco se po delší covidové odmlce vydá na sérii koncertů, které odehrají v rámci letošního už probíhajícího letního turné s kapelou Divokej Bill.

„Loni jsme s Billama vyrazili na pár zastávek na jejich turné, a protože se nám spolupráce oboustranně moc líbila, domluvili jsme se na společném turné i letos, a to konkrétně na šestnácti koncertech,“ prozradili.