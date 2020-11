RECENZE: Mr. Bungle si nápaditě pohrávají s metalovou urputností

Klíčové je právě slůvko demo. Jde totiž o znovu natočenou demonahrávku z roku 1986. Znalci mají jasno, tehdy vyšly metalové milníky Master Of Puppet od Metalliky, Reign In Blood od kapely Slayer a thrashoví titáni Anthrax připravovali průlomové album Among The Living.

Tohle všechno je v drážkách novinky slyšet, jde o prvotřídní thrash metal, zahraný s největší možnou virtuozitou a složený s políbením všech těžce kovových múz.

S Pattonem nažeňte do studia jeho věrné parťáky Treye Spruance a Trevora Dunna, přihoďte znamenitého kytaristu Anthrax Scotta Iana a fenomenálního bubeníka Davea Lombarda, exčlena Slayer.

Skladatelský um zahustěte muzikantským fortelem, okořeňte notnou porcí nadhledu, posypejte vynikajícím zvukem a podávejte zatepla. Výsledek zasytí a zcela uspokojí všechny metalové gurmány. Servíruje se vybraná hostina o jedenácti nesmírně chutných chodech. Největší devízou Mr. Bungle vždy byla a je nadsázka.



The Raging Wrath of the Easter Bunny Demo Mr. Bungle Hodnocení­: 80 %

Nápadité pohrávání si s dogmaty. V prvním plánu je to špičková, energií natlakovaná muzika. V plánu druhém však jde o nesmírně zábavné žonglování s žánrovými proprietami.

Kapele nedělá problém nastrouhat do jedné skladby takové množství thrashových riffů, že by z nich snaživý metalový dorost ukul tři až čtyři desky, ale když už má pocit, že je toho dost, uhne jinam.

A právě to dělá muziku Mr. Bungle jiskrnou, vzrušující a zábavnou. Tady se nehraje na zaťaté pěsti, ale na očistnou energii, euforii a čistou radost z hudby. Uvědomíte si to zejména při předělávce Habla Espaňol O Muere z repertoáru thrashcoreového kultu S. O. D., v jehož řadách působil právě Scott Ian. Kruh se uzavřel, je čas jít do boje. O nejlepší thrashmetalové desce letošního roku je jasno.