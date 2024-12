Dirigujte jako Mozart. Nové muzeum pomohla vytvořit umělá inteligence

Muzeum je rozděleno do tří pater, v nichž tematicky sleduje Mozartovo dětství, jeho cesty po Evropě, období slávy i závěr života. Jakožto interaktivní expozice využívá nejmodernějších technologií, včetně umělé inteligence.

Mozart měl k Praze vřelý vztah, několikrát ji navštívil, poprvé v lednu 1787, kdy ve Stavovském divadle dirigoval svou operu Figarova svatba. Následně dostal objednávku na novou operu, jíž se stal Don Giovanni. Ten měl ve Stavovském divadle světovou premiéru v říjnu 1787.

„Naším úmyslem bylo přiblížit Mozartův život výtvarně, a to tak, aby se návštěvník na Mozarta pouze nedíval, ale sám se jím stal,“ poznamenává jeden ze zakladatelů muzea, producent, grafik a designér Jakub Bechyně, který stál i u zrodu Illusion Art Museum Prague na Starém Městě.

Návštěvníci si tak mohou oživit obrazy, postupně rozeznít nástroje ve vybraných Mozartových skladbách nebo se naučit hrát na cembalo. Případně se před „živým“ obrazem Marie Terezie pokusit panovnici zaujmout gesty či jinými pohyby těla.

Don Giovanni jako film noir

V sekci věnované operám jsou ve speciálních kioscích stručně převyprávěny obsahy několika Mozartových oper. „Například Don Giovanni je filmem noir, natočili jsme ho v divadle Studio Ypsilon s jejich herci. Figarova svatba je zase představena formou divadla pro děti. Pro naše natáčení jsme vyrobili originální domeček pro panenky z kontrabasu,“ popisuje Bechyně.

Exponáty jsou na stěnách doplněny stručnými texty, vysvětlujícími okolnosti Mozartova života i doby, v níž žil, ale také třeba psychologickými poznámkami týkajícími se dětské psychiky a zázračných dětí. Odborné zázemí projektu poskytla mimo jiné muzikoložka Eva Velická, která je i ředitelkou muzea. „Naší vizí je zážitkové muzeum, v němž se spojuje staré a nové, v němž si přijdou na své děti, ale i všichni lidé, kteří se zajímají o hudbu,“ zdůrazňuje.

„Celým muzeem bude provázet Mozartův vnitřní hlas, který namluvil herec Karel Dobrý. Prostřednictvím živých obrazů se návštěvníci budou moci seznámit s Mozartovým otcem v podání Martina Zbrožka, Antoniem Salierim v podání Karla Dobrého nebo s Marií Terezií, kterou ztvárnila Barbora Vaculíková,“ dodává ředitelka.

Muzeem bude znít nově nahraná Mozartova hudba doplněná v závěru expozice o moderní zpracování ve stylu hip-hopu, reggae či metalu. Nahrávky s orchestrem, sborem a sólisty za řízení dirigenta Varhana Orchestroviče Bauera vznikaly v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí a v nahrávacím studiu Faust.

Skutečnost, že Mozartovo muzeum sídlí v domě, v němž Mozart nikdy nebyl, a ne ve slavné vile na Bertramce, kde osobně pobýval, vysvětluje Velická tím, že Bertramku v současnosti spravuje Mozartova obec. „Třeba by to ale mohl být podnět k navázání dialogu a ke spolupráci, takže by se pak mohlo mluvit o mozartovské alianci,“ dodává Velická.

Z oken muzea lze vidět chrám sv. Mikuláše, kde se devět dnů po Mozartově úmrtí, tedy 14. prosince 1791, konala pietní slavnost, jíž se zúčastnilo 120 hudebníků a několik tisíc skladatelových obdivovatelů.

Muzeum bude otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Cena vstupného pro dospělého je 399 korun, pro děti, studenty a seniory 290 korun, využít lze i různé slevy.