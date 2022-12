Motörhead nabízí spiritistickou tabulku na vyvolání zesnulého Lemmyho

Poslední řadové album britské rockové legendy vyšlo v roce 2015. Vzhledem k tomu, že jen několik měsíců po vydání Bad Magic zemřel Lemmy Kilmister, ústřední postava kapely, Motörhead svou činnost ukončili.

Příští rok si však fanoušci londýnské skupiny se čtyřicetiletou historií mohou Bad Magic poslechnout v nové verzi. Kapela jej totiž znovu vydává pod názvem Seriously Bad Magic. Na albu najdou dvě dosud nevydané písně Motörhead – Bullet In Your Brain a Greedy Bastards. Obě jsou z časů nahrávání poslední desky, první z nich už nyní vyšla jako singl.

Další zajímavostí na prvním disku bude coververze Bowieho hitu Heroes. Píseň sice už vyšla na „posmrtném“ výběru Under Cöver, ovšem nahrána byla taktéž v časech posledního alba. Druhý disk Seriously Bad Magic pak bude obsahovat záznam vystoupení na japonském festivalu Fuji Rock, taktéž z finálního roku kapely. Hudební materiál doplní ještě záznam interview s Lemmym.

Potud se jedná o klasické bonusy, kterými kapely rády oblažují své fanoušky. Motörhead ovšem přidávají ještě spiritistickou tabulku ouija, známou pomůcku k vyvolávání duchů a následné debatě s nimi. Podle kapely je prý pro všechny, kdo by měli „touhu si s pokecat s Lemmym nebo kýmkoli z druhé strany“.

V USA dodnes populární záležitost, která je běžně prodávána v obchodech se společenskými hrami a kterou známe především z amerických filmů či seriálů, bude ve verzi Motörhead obsahovat planžetu s motivem pikového esa v narážce na nejslavnější hit kapely Ace of Spades

Album Seriously Bad Magic vyjde 24. února.