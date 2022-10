Do Prahy míří chuligáni Mötley Crüe a gentlemanští Def Leppard

Po severoamerickém stadionovém turné v roce 2022, na které se prodalo více než 1,3 milionu vstupenek, se kapely Mötley Crüe a Def Leppard vydávají v roce 2023 na celosvětové turné The World Tour.

„Poté, co jsme se letos konečně vrátili na cesty a absolvovali monumentální letní turné v USA a Kanadě, jsme nadšeni, že můžeme toto masivní stadionové turné přenést do velkých měst po celém světě a v Evropě začít v Sheffieldu, kde to pro nás před 45 lety všechno začalo. Těšíme se, že se tam někde brzy uvidíme,“ řekl Joe Elliott, zpěvák Def Leppard.

„Letos v létě jsme si hraní The Stadium Tour v Severní Americe neuvěřitelně užili a opravdu se nemůžeme dočkat, až v roce 2023 vyrazíme na cestu kolem světa. Crüeheads v Latinské Americe a Evropě: Připravte se! Přijdeme si pro vás a nemůžeme se dočkat, až vás všechny příští rok konečně zase uvidíme venku,“ uvedli Mötley Crüe ve společném prohlášení.

Kariéra obou skupin naplno zazářila v 80. letech – britští Def Leppard vydali klasické a komerčně veleúspěšné desky Pyromania a Hysteria, na nichž přivedli k dokonalosti svůj vycizelovaný bombastický zvuk postavený na souhře všech nástrojů, propracovaných sborových zpěvech a stadionových refrénech.

Američané Mötley Crüe byli zase synonymem špinavého, chuligánského street rocku, definovaného v jejich případě alby jako Too Fast For Love, Dr. Feelgood nebo Girls, Girls, Girls.

Obě kapely přežily i devadesátá léta, která jejich pojetí rock and rollu příliš nepřála, koncertují a nahrávají alba dodnes.

Ceny vstupenek jsou od 1490 Kč a budou v prodeji v sítích Ticketmaster a Ticketportal od 28. října 2022 od 10:00. Členové Live Nation klubu a Ticketmaster klubu si je mohou začít kupovat už od 24. 10 do 28. 10.