Skončila dechová kapela Moravanka. Swing po slovácku hrála padesát let

Trumpetista a pedagog Jan Slabák dal v roce 1971 dohromady jedenáct profesionálních muzikantů, svých kolegů ze Státní filharmonie Brno. Právě tak Moravanka vznikla.

„Za dob mého tatínka byl žánr dechovek úplně o něčem jiném. Party byly lehké, protože muzikanti na vesnicích byli zároveň zemědělci a dělníci a na konci týdne byli logicky dost upracovaní. Neměli čas na nějaké zkoušení či pilování svého talentu. S Moravankou jsme povýšili dechovku víc k umění. Byli jsme totiž všichni profesionálové, kteří hráli ve filharmoniích,“ komentoval už dříve začátky své kapely Slabák, který letos v březnu oslavil osmdesátiny.

Znovu už však koncertovat nebudou. O konci světoznámé dechové kapely informoval server iROZHLAS.cz. „Je to blbý. Jako když umřete a jste pořád živej. Prožívají to všichni, i muzikanti,“ řekl Českému rozhlasu ke konci kapely Slabák.

Uvedl, že už mu zdraví tolik neslouží a vystoupení ho unavovala. To ho spolu s menším počtem koncertů v době pandemie přimělo k ukončení působení kapely.

Swing po slovácku

„Pokud ta kapela ještě může podat adekvátní výkon, a to zatím – klepu na dřevo – dobře hraje, tak já si myslím, že to bude takový důstojný konec. Opravdu souhlasím s tím, že člověk musí vědět, kdy odejít,“ řekla zpěvačka Moravanky a manželka kapelníka Ivana Slabáková.

Moravanka vystupovala s písněmi, které vycházející ze slováckého folklóru, v Česku i cizině. Odehrála tisíce koncertů. Objevovala se také v rozhlase i televizi. Vydala desítky alb a za miliony prodaných hudebních nosičů dostala zlaté, platinové i diamantové desky.

Zdrojem její popularity byl zejména její osobitý zvuk a švih, který je vlastní spíše jazzovým kapelám než dechovému orchestru. Proto někteří odborníci stylu Moravanky, v níž hráli profesionální muzikanti, přezdívali swing po slovácku.

Po Moravance, která zažívala největší úspěchy v 80. a 90. letech, zůstaly desítky alb. Na DVD a dvou CD je nově k dispozici nahrávka z letošního srpna z Kyjova, prezentovaná jako Poslední live koncert. Jsou na ní zaznamenané největší hity Moravanky.

Fanoušci kapely, kteří na sociálních sítích litují konce Moravanky, se utěšují právě tím, že existuje mnoho CD i televizních pořadů s jejich oblíbenou dechovou hudbou. Někteří také avizovali, že navrhli či navrhnou Jana Slabáka na státní vyznamenání. „Určitě si to zaslouží za to, co pro dechovku udělal. Dal jí nový zvuk, nový kabát,“ uvedla Slabáková.