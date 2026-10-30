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Zapít makrelu kefírem. Skupina Monkey Business vydala nové album a chystá turné

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  17:00
Kapela Monkey Business

Kapela Monkey Business | foto: Tomáš Třeštík

Křest alba Když múzy mlčí kapely Monkey Business v pražské Občanské plovárně...
Obal alba Jinej svět není k dispozici
Křest alba Když múzy mlčí kapely Monkey Business v pražské Občanské plovárně...
Vítězem v kategorii Skupina roku se stala kapela Monkey Business. (5. dubna...
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Na předchozím albu Když múzy mlčí kapela Monkey Business objevila kouzlo textů v mateřštině. Pokračuje v tom i na novince Jinej svět není k dispozici, jejíž poslech frontman Roman Holý přirovnává k velmi nevšednímu kulinářskému zážitku.

„Představte si, že si dáte k večeři lahodné bryndzové halušky, uzenou makrelu a kefír. To, co se poté přihodí, se vám pravděpodobně stane i po poslechu naší nové desky,“ komentuje album Roman Holý, producent nahrávky, autor hudby a spoluautor textů.

„Na naší dvanácté desce si přijdou na své všichni, a to jak hudebně, tak i textově. Dá se říct, že jsme se postavili čelem k masám. Výsledek potěší dorost i pamětníky, zadumaného cynika, zhrzenou milenku, babku kořenářku, technicky zaměřeného autistu či notoricky promiskuitní jedince,“ kontruje textař a baskytarista Pavel Mrázek.

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Monkey Business si na svá alba vždy s chutí zvali hostující hudebníky a novinka není výjimkou. Kromě Martina Pošty, původního zpěváka skupiny Laura a její tygři, se na ní podíleli také Petr Marek z kapely Midi Lidi a František Štorm, vůdčí osobnost blackmetalové legendy Master’s Hammer a mimo jiné tvůrce originálních typografických písem. Pěvecky se podílí na skladbě Nenaděláš nic a je zároveň autorem obalu alba.

„Píseň Miláček z hotelu Chelsea jsme věnovali Miloši Formanovi, téma nevěry jsme zpracovali v písni Ať mé moudí nezabloudí a význam sušených bylin vyzdvihujeme v tracku Řekni drogám ano,“ dodává k novým písním Roman Holý. Zpěvačka Tereza Černochová doplňuje: „Jsem neskonale vděčná, to je jedna z vět, kterou zpívám na téhle desce. Jsem vděčná za tak krásnou hudbu, názor a témata, kterými toto album disponuje.“

Neotřelý videoklip k prvnímu singlu Nenaděláš nic natočil podle vlastního námětu Roman Holý. „Vždy jsme toužili po pořádném tanečním klipu. S pomocí padesáti litrů plzeňského a několika jemných tahů z marihuanové cigaretky se konečně zadařilo,“ říká. Kromě členů Monkey Business v něm účinkuje také zmíněný František Štorm.

Vydání alba Jinej svět není k dispozici doprovodí podzimní koncertní turné, během kterého kapela novinku slavnostně pokřtí na všech zastávkách. Mezi hlavní koncerty patří dvě vystoupení v pražském Lucerna Music Baru (7. a 8. prosince), brněnská Fléda (17. prosince), ostravský Barrák (19. prosince) a bratislavský Neptune Club (19. listopadu). Monkey Business dále zahrají v Jablonci nad Nisou, Mostě, Plzni a Litomyšli.

Kromě toho kapela připravuje společný koncert se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který se uskuteční 14. listopadu v pražském Foru Karlín. Vedle nových skladeb zazní také největší hity z více než pětadvacetileté kariéry Monkey Business, a to ve velmi nečekaných úpravách, o které se postaral Ondřej Brousek.

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