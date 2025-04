VIDEO: Kdo tvrdí, že nemá z ceny Anděl radost, lže a kecá, říká Roman Holý

„Nikdy jsem to neprožíval a jak jsem starej, tak to prožívám. Měl jsem nervy, mám z toho velkou radost a kdo říká, že z ceny radost nemá, lže a kecá,“ prohlásil Roman Holý se spokojeným úsměvem ve tváři.

„Ivan Mládek to dneska řekl přesně, jsou to nepoměřitelné věci. Ale stejně je to motůrek pro život kapely, pro její soudržnost. My žijeme z toho, že to někoho zajímá. A cena je důvod k tomu radovat se. Což taky jdeme udělat,“ dodal ještě.

Radost neskrývali ani členové souborů Cappella Mariana a Constantinople, kteří díky společnému albu Pilgrimage získali Anděla v žánrové kategorii Klasika.

„Jsme rádi, že muzika, kterou děláme, a speciálně tenhle projekt inspirovaný osobou Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, zaujal odborníky a kolegy muzikanty, kteří se zabývají trochu jinou hudbou,“ prohlásili dekorovaní hudebníci.