Bolest i touha, nebe je rudý. Načeva znovu vydává své přelomové album na vinylu

  16:16
Po třiceti letech od vydání mají fanoušci Moniky Načevy možnost opatřit si vůbec poprvé na vinylu její přelomové album Nebe je rudý. Ve spolupráci s producentem Janem P. Muchowem a spisovatelem Jáchymem Topolem, autorem textů, se na něm zpěvačka odklonila od vzorce rockové písničky a ponořila se do trip hopových vod, na které v 90. letech z kapitánského můstku shlížely britské kapely jako Massive Attack nebo Portishead.
Zpěvačka Monika Načeva

Zpěvačka Monika Načeva | foto: Zdeněk Sokol

Obal alba Nebe je rudý
Monika Načeva s doprovodnými hudebníky
Monika Načeva na United Islands of Prague 2016
Monika Načeva
Reedici jednoho z nejvýraznějších alb tuzemské hudební scény navíc doprovodí v květnu a červnu speciální koncertní turné, na němž zpěvačka propojí hudbu s obrazy a poezií. Moniku Načevu na pódiu doprovodí kytarista a klávesista Vojtěch Procházka, baskytarista Michal Jarmil Koval a bubeník Zdeněk „Regal“ Jurčík.

„Myslím, že písně z alba Nebe je rudý jsou nadčasové díky skvělým Topolovým textům, které se nám podařilo s tehdejší kapelou zhudebnit. Byli jsme absolutně ponořeni do tvorby veškerým naším časem jako jedna jediná úderná jednotka. Měli jsme svůj specifický zvuk. Mám za to, že naše hudba vyjadřovala přesně tu dobu kolem roku 1996,“ hodnotí Monika Načeva zpětně album i okolnosti jeho vzniku.

„Nebe je rudý je přelomová práce, výstup z undergroundu do svobodného světa. Tehdy jsme s Monikou často bloudili noční Prahou, po hlavě se vrhali do třeštění klubové scény. Myslím, že psaní textů se nám povedlo: zaznamenávali jsme dialog o ničem menším, než je mužské a ženské vnímání touhy, bolesti a lásky. Nebe je rudý je pro mne dodnes hudbou překonané úzkosti, poezie vyslovená tělem a hlasem. Temná a erotická, plná divoké, svéhlavé energie,“ dodává Jáchym Topol.

Nebe je rudý je dodnes fascinující a uhrančivé album. Sytý hlas Moniky Načevy ve spojení s potemnělou hudbou a představivost mocně jitřícími Topolovými texty se s každým dalším poslechem stále hlouběji zarývá do mozku a vpíjí do krve. Nešlo jen o naplnění určitého hudebního tvaru, ale o jedinečnou výpověď několika silných autorských osobností.

A co je podstatné, nejde o připomínku doby, ale hudbu, která zní relevantně i po třiceti letech od svého vzniku. Vinylová reedice dává dokonalý smysl, takto podstatné nahrávky by měly být k mání v odpovídající zvukové kvalitě.

Matt Damon exkluzivně: Když točíte se Scorsesem, připadáte si jako v kostele

