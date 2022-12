Z jakého důvodu jste se rozhodla nazpívat celé album v češtině?

Protože je trochu jiné než mé předchozí desky.

V čem?

Myslím, že jsem se trochu víc otevřela, co se žánrů a stylů muziky týče. Nechala jsem se vést producentem Tomim Popovičem. Nechala jsem si od něj během příprav a nahrávání hodně radit a mám za to, že jsem udělala dobře. Poohlédla jsem se po současných trendech, zvuku a novinkou je taky to, že v některých písničkách nezpívám sama za sebe, ale vžívám se do role někoho jiného.