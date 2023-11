Když může ona, já taky. České a slovenské zpěvačky berou útokem O2 arenu

Bývalá finalistka show Česko Slovenské SuperStar, později také porotkyně, podle vlastních slov vždy tajně snila o „velké show v O2 areně“. Což může být pravda, anebo se to dá číst jako „už tam byl kdekdo, tak proč ne já?“. Buď jak buď, zpěvačka v naší největší koncertní hale vystoupí 12. září 2024 a „už teď ví, že to bude nezapomenutelný večer“, na kterém zpěvačka oslaví 30. narozeniny. Tedy doufejme, že se sejde dostatečný počet zpěvaččiných obdivovatelů, aby nešlo o „nezapomenutelnou“ v jiném smyslu, než si Monika Bagárová vysnila.

Česko-slovenské divy v O2 Aréně 28. 12. 23 - Marie Rottrová

16. a 30. 1. 24 - Marika Gombitová

26. a 27. 1. 24 - Dara Rolins

29. 2. 24 - Eva Urbanová

22. 3. 24 - Ewa Farna

12. 9. 24 - Monika Bagárová

Mimochodem, ceny za lístek na její koncert se pohybují v rozmezí 790 – 1790, což není suma zanedbatelná, nicméně v porovnání s některými jejími kolegyněmi jde o pakatel.

Chcete-li si opatřit lístek na stání přímo u podia na koncert Ewy Farne, připravte si kulatých 9 900 Kč. Ewa Farna se do O2 areny vrátí 22. března 2024 poté, co ji letos v říjnu vyprodala a evidentně dostala chuť na nášup.

Parafrázováno se zvěčnělým Karlem Gottem, Ewa Farna „opravdu nepočítala s tím, že by přidávala ještě jeden koncert“, ale záplava zpráv od fanoušků, kteří se na její oslavu rovněž třicátých narozenin nedostali, ji přesvědčila, aby uspořádala repete.

Deset tisíc za lístek je slušná pálka, ale co je to proti Daře Rolins, která se zkraje příštího roku do O2 areny rovněž vrátí. Hned na dva koncerty, 26. a 27. ledna 2024. Možná proto, že jí „chýbal ten adrenalin“, možná také proto, že „ten priestor je návykový“ a „možno som sa len zbláznila“. Těžko říct, kdo přesně se zbláznil, nicméně nabízet lístky do tzv. Diamond Circle za 19 900 je opravdu hodně střelené. V ceně má být VIP balíček, ale za ty peníze by měl být rovněž diamantový.

Do O2 areny se chystá rovněž Dařina rodačka Marika Gombitová, konkrétně 16. a 30. ledna 2024. Dvoutýdenní interval mezi koncerty je proto, aby se podle slov pořadatelů dostalo na všechny diváky. Komu nevyhovuje první termín, může zvolit druhý a naopak.

Velkolepá scéna, hvězdní hosté, staré známé hity, to vše bratru za 2 490 až 8 990 Kč.

Levněji vyjde koncert Marie Rottrové, která vystoupením v O2 areně posílá všem svým věrným „jedno velké děkuji“ a 28. prosince 2023 zazpívá v doprovodu symfonického orchestru oblíbené songy jako Večerem zhýčkaná, S tím bláznem si nic nezačínej, Skořápky ořechů a mnohé další. Ceny vstupenek začínají na 990 korunách, nejdražší jsou za 4 990.

Další divou, která se rozhodla ztéci koncertní svatostánek v pražských Vysočanech, je Eva Urbanová. Operní pěvkyně, která si na pódiu ráda odskočí k písničkám kapel Queen, Nightwish nebo ke skladbám Jennifer Rush či Andrei Bocelliho.

Ve scénické režii Michala Cabana, hudebním nastudování Martina Kumžáka (kdo by neznal jeho zamávání à la kot packowy z pořadu StarDance) a Jiřího Škopíka a za doprovodu Epoque Symphony Orchestra vystoupí Eva Urbanová 29. února 2024. Ceny v rozmezí 990 – 3 990 korun.