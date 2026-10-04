Ačkoliv o sobě Absolonová s humorem říká, že je jedinou relativně známou zpěvačkou bez vlastního hitu, diváci v zaplněném pražském O2 Universum byli nadšeni od první chvíle. Zpěvačka jim naservírovala písničky z vlastní tvorby i hity z inscenací, v nichž účinkuje.
Koncert v impozantních zlatých šatech od stylisty Filipa Vaňka zahájila písní Teď královnou jsem já z muzikálu Michala Davida Kleopatra, kterému vděčí za svůj průlom v pěvecké kariéře. Trojnásobná bronzová slavice zazpívala v doprovodu Vlastního bandu a Kapralova kvarteta také písničky Deníček moderní matky a Láska, z jejího zatím posledního stejnojmenného studiového alba, kam patří také Dvě srdce, během které ji přímo na pódium přišli podpořit i její synové Tadeáš a Matouš.
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Během hudebního programu vzdala s pokorou hold i svým již zesnulým kolegům Karlu Gottovi, Karlu Svobodovi a Haně Zagorové, od které si pro sobotní večer půjčila hity Asi, asi a Rybičko zlatá, přeju si. V rozhovoru po koncertě přiznala, že právě tyto momenty jsou jedny z těch, které v ní budou ještě dlouho rezonovat.
„Věděla jsem, že nesmím začít brečet, protože by se mi zavřel krk a už bych nezazpívala ani tón. Těch míst, kde mi bylo do breku bylo spoustu. Ať to byla Rybička, Jdi za štěstím nebo Zůstávám dál a určitě na konci Teď královnou jsem já. To pro mě byly silné momenty,“ uvedl s dojetím oslavenkyně.
Velký podíl na celé dramaturgii a tvorbě scénáře měl moderátor Libor Bouček, který společně s dalšími Moničinými přáteli Vendulou Pizingerovou, Richardem Genzerem, Danielou Brzobohatou, Adélou Gondíkovou, Hanou Křížkovou nebo Libuší Rohlíčkovou přišli do zaplněného O2 Universum zpěvačku osobně podpořit.
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Při zrodu konceptu narozeninového koncertu s Boučkem zavrhli duety s jejími přáteli. Ke dvěma však přeci jen došlo. S jejím dlouholetým kolegou Alešem Hámou si střihli píseň Když Praha za noci zazáří neonem z představení Světáci, kde pod hlavičkou Divadelní společnosti Háta s hercem v minulosti společně účinkovali. Přidali též duet manželů Thénardierových ze slavného muzikálu Bídníci. „Aleš, chudák, do toho šel a naučil se Thénardiera, i když ho v životě nehrál. Bylo to skvělé,“ okomentovala Absolonová s nadšením.
Překvapením byla účast moderátora Leoše Mareše, který se k ní nečekaně přidal s upravenou verzí jeho hitu Tři slova. Chybět nemohly ani písně z inscenací Funny Girl a Judy, které jí v letech 2011 a 2024 vynesly divadelní Cenu Thálie.
Jednotlivé části koncertu byly navíc proložené i krátkými humornými videi, na kterých se podíleli Moničiny přátelé z kulturního průmyslu. Ty sama zpěvačka svým nezaměnitelným humorem doplňovala o zážitky ze své 33 let dlouhé hudební kariéry.
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Jak sama uvedla před zaplněnou halou i následně v rozhovoru po koncertu, její vděk patří nejen divákům, kteří ji po dlouhá léta podporují a na koncert dorazili z nejrůznějších částí Česka a Slovenska, ale také lidem, jež se vší vervou stáli za uskutečněním celého narozeninového koncertu.
„Těch lidí, kteří se na tom podíleli bylo šíleně moc a jsem šťastná, že to vyšlo, že jsem jejich práci nepokazila a že jsem si to i v rámci možností užila,“ dodala.
Po tlaku, který z ní po koncertu spadl, si chce nyní dát chvilku volna a věnovat se rodině. Prozradila však, že ji v příštím roce čeká koncertování a v následujících letech 2028 a 2029 také dvě divadelní premiéry.
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