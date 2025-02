Absolonová slaví Valentýna Láskou. Po 21 letech vydává autorské album

„Láska je pro mě největším hybatelem v životě. Tak ať ji všichni máme moře a jsme šťastní,“ uvedla Absolonová při příležitosti vydání alba a přidala i osobní poděkování: „…díky všem, kteří mě léta podporujete, posloucháte. Právě pro vás vzniklo album LÁSKA.“

Do každé z písní se zpěvačka snažila vtisknout kus něčeho, co sama zažila. Celkem deska obsahuje dvanáct skladeb.

Mezi nahrávkami je i Začínáš mi šedivět, kterou měl Albert Černý, zpěvák kapely Lake Malawi v šuplíku a Absolonovou chytla za srdce. „Jsem hrdý na to, že moji písničku nazpívala. Tahle skladba pro mě hodně znamená, a jakmile jsme na toto téma prohodili pár slov, věděl jsem, že Monika to cítí naprosto stejně,“ řekl Černý.

Je to vůbec poprvé, co napsal text v češtině a interpretuje jej někdo jiný. „Je to pro mě nová zkušenost… Určitě v tom budu pokračovat, ať už v roli skladatele, nebo producenta,“ dodal.

Absolonová dvakrát obsadila v Českém slavíkovi bronzovou pozici. Od roku 1995 působí jako muzikálová herečka. Zahrála si v Kleopatře, Rebelech, Mary Poppins či Noci na Karlštejně. Za hlavní roli ve Funny girl získala cenu Thálie.

Na divadelních prknech se objevuje také v činoherních inscenacích, divákům se představila například v komediích Lovci bobrů a Duety. Zahrála si i v několika filmech, například v pohádce Princezna ze mlejna 2 ztvárnila čarodějnici.