Pomocí hudby můžete cestovat alespoň virtuálně, říká Moimir Papalescu

„Jakmile to bude možné, vrátí se The Nihilists na pódia,“ věří Moimir Papalescu, vlastním jménem Miroslav Papež.



Stojí za „cestovatelským“ konceptem desky Magnetik nějaký konkrétní popud?

Tajuplné prázdniny byl doposud asi nejsvobodnější „magnetický“ koncept, kdy jsme si zhruba před sedmi lety řekli, že budeme postupně tvořit hudbu a pak uvidíme, kam nás to dostane.

Až když se do kompozic začaly ve velké míře dostávat i mnohé přednatočené terénní nahrávky z cest, řekl jsem si, že by bylo zajímavé udělat album, které by prostřednictvím hudby vyprávělo příběhy a umožnilo posluchači virtuálně cestovat do míst, kam by se jinak ani nedostal. Vznikl slogan Music is a Story a ke každé skladbě jsem napsal mikropříběhy, ke kterým mě inspirovali moji oblíbení autoři cestopisů a dobrodružných knih. Že se to spojilo s touhle proklatou dobou, kdy cestovat není snadné, je náhoda.



Čím to, že vás spíš než shluky písniček zajímají právě takhle koncepčně provázané celky? Preferujete takové desky i jako posluchač?

Necítil bych se dobře, být svázaný jen nějakou jednotnou „strategií“ a i proto funguje ve více kapelách a projektech. Někde jsou to tedy „jen“ písničky, jinde se mohu pustit právě do takových projektů, jako byl u Magnetik Wells, Laudanum nebo teď Les Vacances Mystérieuses. A koncepční alba sice nepreferuju, ale mám hrozně rád.

Jak to vypadá s plánovaným návratem Moimir Papalescu & The Nihilists?

Těsně a bylo by se to podařilo. Opravdu jsme měli velikou chuť The Nihilists zase nastartovat – podmínili jsme si to navzájem tím, že nejprve uděláme jedno jediné vystoupení a pak se podle ohlasu uvidí a uděláme desku. Napsal jsem deset nových skladeb a začali jsme na nich v dobré víře dělat. Chtěli jsme část z toho, co stihnem připravit, společně s výběrem staršího materiálu, zahrát na festivalu Metronome v červnu 2020. Bohužel všechny ty restrikce naše plány zhatily a tak jsme dali přednost dokončení našich dalších studiových projektů. Jsme ale domluveni a ve shodě, že jakmile to bude možné, zrealizujeme to.



Na čem momentálně pracujete jako producent?

Produkuju nové album Bruna Ferrariho, kde spolupracuju se spoustou zajímavých lidí. Basu nahrál fenomenální Fernando Saunders, který spolupracovat například s Marianne Faithfull, Jeffem Beckem, Janem Hammerem a výrazně podílel na těch nejdůležitějších albech Lou Reeda. Kytary s námi dává neuvěřitelně kreativní Adam Krofián z The Atavists a o doprovodné vokály se dělí David Jahn s Emou Brabcovou (Khoiba) a také tak trochu nečekaně Zuzana Tvarůžková, televizní moderátorka, která mne překvapila nádhernou barvou hlasu. Zároveň jsem se pustil do mixu nového alba skupiny Schwarzprior, to bude masakr.