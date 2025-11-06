Po 17 letech návrat se vší parádou. Na Colours of Ostrava vystoupí eklektik Moby

Po sedmnácti letech se do Česka vrátí pionýr elektronického soulu, který začínal s ravem, v poslední době se ale nořil do vod ambientu. Dalším headlinerem Colours of Ostrava 2026 bude Moby. Společně s ním ohlašuje festival tři interprety z Asie a program doplňují další domácí hudebníci. Mezi 15. a 18. červencem vystoupí v Dolních Vítkovicích také Twenty One Pilots, Teddy Swims nebo Lorde.
Skladatel a producent Moby

Skladatel a producent Moby | foto: Jennie Warren

Moby na Sázavafestu 2009
Twenty One Pilots - festival Colours of Ostrava (13. července 2022)
Moby na Sázavafestu 2009
Novozélandská zpěvačka Lorde v New Yorku (26. ledna 2018)
Naposledy zavítal Moby do Prahy v roce 2005, kde se představil zaplněné vysočanské hale. O čtyři roky později byl headlinerem Sázavafestu. Do Ostravy přijede poprvé.

„Vidět Mobyho živě nebylo v posledních letech snadné, až loni se vrátil po dlouhé době do Evropy. A jeho koncerty byly prakticky hned vyprodané. Do Česka se vrátí se vší parádou – živé nástroje, aranže měnící hudební styly, bravurní zpěvačky, ale hlavně nesmrtelné melodie. Těší mě, že to všechno nabídneme i fanouškům na Colours of Ostrava. Od posledního Mobyho vystoupení uplyne dlouhých sedmnáct let. A i tentokrát to bude jiné, přesto stále skvělé,“ těší se umělecký ředitel Filip Košťálek.

Čeští fanoušci se Mobyho poprvé dočkali už v půlce devadesátých let, kdy na turné podporoval rockové kapely jako Soundgarden a Red Hot Chili Peppers. Bigbítová podoba je jednou z mnoha, kterou se americký hudebník prezentuje. V jeho produkci hraje velkou roli elektronika, od tvrdé a taneční, až po klidnou, ambientní.

Colours of Ostrava 2026: Termín, program, vstupenky, první známá jména

Zatím posledním plnohodnotným Mobyho albem je Always Centered At Night z roku 2024. K jeho nejúspěšnějším počinům patří dodneška alba z přelomu milénia – Play a 18. Celkově má šedesátiletý Richard Melville Hall na kontě více než dvacet milionů prodaných nahrávek. Jeho skladby díky interpretům jako A$AP Rocky nebo Lucas, Steve Lawrent a Izzy Bizu získávají nový život. Víc než samply, které jsou nedílnou součástí Mobyho tvorby, ale představí muzikant na letním festivalu živé nástroje a hlasy.

Do line-upu přibývají i první interpreti z asijského kontinentu a Colours of Ostrava tím navazují na loňský ročník.

„Naše asijské dobrodružství pokračuje. I v nadcházejícím ročníku festivalu představíme pestrost a unikátní zvuk aktuální scény napříč tímto vzdáleným kontinentem. Zatímco k-pop je již pro Česko objeven, nové hudební fúze teprve čekají až poblázní celý svět. Díky úspěšnému asijskému focusu jsme pronikli do undergroundu Soulu, Tokia, Tchaj-peje i Bangkoku a v roce 2026 tak v Ostravě představíme další vycházející hvězdy zítřka,“ líčí Ondřej Košťálek.

Příští rok zahrají na festivalu post-rockeři Jambinai, elektronická hudebnice Kirara a s punkem koketující Turtle Island.

Přece nejde o život! Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková vzpomínají na StarDance

