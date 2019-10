VIDEO: Lukáš Pavlásek hraje hlavní roli v novém klipu Mňágy a Žďorp

Klip natočil Dan Růžička, jeden z momentálně nejúspěšnějších reklamních režisérů. Ke kapele se dostal přes komika Lukáše Pavláska, který ve videu ztvárnil hlavní roli.

„Lukáš nám Dana přivedl jednou po koncertě v Lucerna Music Baru, že prý je to týpek, který točil všechny ty legrační reklamy s ním, s Ivanem Trojanem a Jakubem Kohákem. Mně se moc líbily, a jelikož se i Danovi líbil náš koncert, přišel s nabídkou, že by pro nás někdy udělal klip,“ říká zpěvák Petr Fiala.



Natáčení dle jeho slov probíhalo v naprosté pohodě, přičemž se samotným dějem klipu přišel režisér. „Měl jen zadání, aby to bylo veselé, taneční a romantické, s dobrým koncem – jako ta písnička. A na modelu černobílé grotesky jsme se taky hned shodli, protože je máme všichni rádi.“

Spolupráci samotnou si kapela slovy frontmana Fialy nemůže vynachválit. „On ví, co chce, umí to vysvětlit, my zase uděláme, co je třeba. Časem jsme se naučili spolupracovat jen s lidmi, kterým naprosto věříme. Takže jim do ničeho moc nekecáme a jen se těšíme na výsledek.“

Kromě Lukáše Pavláska v klipu hrají Anna Schmidtmajerová, Pavel Šimčík z Dejvického divadla, komik Petr Vydra, Eva Leimbergerová a Anežka Rusevová. Písnička je, jak už to u Mňágy bývá, o lásce. Respektive, jak říká Petr Fiala, „o té vteřině, kdy někoho potkáte a všechno ve vaší osobní galaxii se změní a nedá se s tím vůbec nic dělat. Naštěstí.“