RECENZE: Zpěvačku Mitski nezajímají hity, ale rafinované písničky

Na deskách japonsko-americké zpěvačky Mitsuki Laycock, vystupující a tvořící pod pseudonymem Mitski, je cenná především svobodomyslnost a samozřejmost, s níž se pohybuje mezi několika žánry, a přitom zachovává popovou sdělnost a chytlavost.

Jinými slovy, tvoří snadno stravitelné písničky, které s chutí ozvláštňuje nečekanými postupy a detaily, kterých si všimnete až po několikátém poslechu. Na novém albu Laurel Hell jí nečiní problém začít jednu písničku – Heat Lightning – až „velvetovsky“ minimalisticky, následující odpálit v duchu A-Ha a jejich Take On Me a v další pak navodit náladu ne nepodobnou Blue Savannah od Erasure.

Nejde přitom o epigonství ani citaci, Mitski jako kdyby se podvědomě probírala hudbou, která ji nějakým způsobem oslovila, formovala, ulpěla na ní a teď ji používá jako pojivo vlastních písniček. S osobitým kouzlem a atmosférou. Průzračným a přitom rafinovaným.

Laurel Hell Mitski Hodnocení: 80 %

Nejde po prvoplánových hitech, zajímají ji skladby s dějem, vývojem, zvukově bohaté a s mnoha předěly, střihy a zákrutami. I zdánlivě nenápadné chudobky po chvíli rozkvetou a zaryjí se pod kůži. I díky tomu, a samozřejmě Mitskině suverénnímu a okouzlujícímu zpěvu, je Laurel Hell výborná deska.