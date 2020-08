The Mission chystají charitativní singl se zástupem atraktivních hostů

Na opatření a omezení spojená s koronavirem reagují umělci a hudebníci po svém. Wayne Hussey, leader gotiků The Mission, se rozhodl natočit novou verzi písně Tower Of Strenght, která vyšla na albu Children z roku 1988.



„Chci v této znepokojivé době něčím přispět a jediné, čím to mohu udělat, je hudba,“ prohlásil Hussey a pustil se do práce. Sezval takový tým spolupracovníků, že se ze soupisku jmen točí hlava.



Na natočení singlu TOS2020, který vyjde pod hlavičkou ReMission International, se podíleli Lol Tolhurst (The Cure), Martin Gore (Depeche Mode), Gary Numan, Andy Rourke (The Smiths), Midge Ure (Ultravox), Budgie (Siouxsie and the Banshees, The Creatures), Kevin Haskins (Bauhaus, Tones on Tail, Love and Rockets) Rachel Goswell (Slowdive), Richard Fortus a Robin Finck (Guns N’ Roses) a další.



Kompletní výtěžek z nahrávky půjde na charitu, přičemž každý zúčastněný hudebník si může zvolit organizaci, které peníze pošle. Nahrávka vyjde 28. srpna v digitální podobě. Následovat bude dvanáctipalcový vinyl a CD s tričkem, což bude k dostání od 2. října.