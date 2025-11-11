Překvapení, Žbirkovy hity se vracejí v symfonických úpravách a na vinylu

V roce 2026 si fandové zpěváka a skladatele Miroslava Žbirky – pro stručnost Mekyho – budou moci znovu připomenou jeho nejznámější písně jako Múr našich lások, Co bolí to přebolí, Fair Play, Balada o poľných vtákoch a další. Stane se tak v rámci vzpomínkového koncertního programu Miro Žbirka Symphonic Night. Rovněž vyjde reedice kolekce Mekyho největších hitů.
V těchto dnech si připomínáme čtvrté výročí odchodu Mira Žbirky, nicméně jeho hudba žije dál. Dokazuje to úspěch vzpomínkového projektu Miro Žbirka Symphonic Night, který bude po vyprodaných koncertech v Bratislavě, Praze, Zlíně a na festivalu Soundtrack Poděbrady pokračovat i příští rok. Symfonický orchestr s Mekyho kapelou pod taktovkou dirigenta Adriana Kokoše, spolu s renomovanými hostujícími virtuózy, zahraje Mekyho hity v symfonických aranžích Dana Wunsche 20. října 2026 v pražském v Obecním domě.

„Nedávno, po dvou vyprodaných koncertech ve Zlíně, mi kdosi řekl: ‚Tak už zase bookuješ Mekyho!‘ Je to tak a mám velkou radost, že Miro Žbirka Symphonic Night se díky zájmu diváků pomalu stává zavedenou koncertní značkou. Chystáme i další překvapení, ale zatím je nebudu prozrazovat,“ říká Kateřina Žbirková, která se za zpěváka vdala v roce 1988.

Meky v muzeu. Výstava připomene zásadní okamžiky Žbirkova života

Jako připomínku nedožitých 73 let a čtvrtého výročí odchodu Mira Žbirky vydává Universal Music reedici výběru MEKY – The Best of Miro Žbirka, který vyšel v limitované číslované edici i s bonusy na podzim 2020. Po pěti letech mohou fanoušci v luxusním kartonovém boxu získat na třech 2LP kompletní výběr hitů i méně známých Žbirkových písní.

Originální nahrávky byly remasterovány a dostaly současný zvuk v proslulých londýnských studiích Abbey Road Studios, což přináší ještě intenzivnější posluchačský zážitek. Na šesti vinylových deskách je celkem 68 skladeb tak, jak je sestavil Miro Žbirka v roce 2020. Poslední skladbou je Slovenská, která není na žádné jiné vinylové desce.

