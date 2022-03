Jazzman Vitouš dobyl Ameriku i svět hudby, ale po cestě zažil zradu a samotu

Když se zadá do Googlu vaše jméno, vyrojí se lichotky. Jazzová legenda, jeden z nejlepších kontrabasistů světa... Co člověk musí udělat, aby se dostal v hudební branži tak vysoko?

Jsem fatalista, je to asi předurčení osudu. Musíte se narodit s talentem, který se nějakým způsobem projeví. Když máte kliku, podpoří vás rodiče. Pak je třeba si za tím jít. A ještě to chce mít štěstí, to je ten osud.

K vám byl osud docela štědrý, ne?

Určitě. Jako by byl můj příchod do Ameriky okázale nalinkovaný předem někde nahoře ve hvězdách, někdo mi to do toho osudu zakomponoval a foukl. Můj život se vlastně odehrával v hudbě. Obětoval jsem jí vše, a proto nemám nějakou velkou rodinu.