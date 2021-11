Ztratili jsme nejlepšího slovensko-českého zpěváka, říká kritik Vlček

O co s odchodem Mira Žbirky česká a slovenská hudební kultura přichází?

Přichází o nejlepšího a nejoriginálnějšího slovensko-českého zpěváka, který tu kdy byl.

V čem spočívala jeho originalita?

Spočívala v tom, že byl na jedné straně písničkářem, na druhé straně interpretem. A to výjimečným. Byl schopný na začátku osmdesátých let pozvednout celou slovenskou pop music. V další fázi dokonce získal Zlatého slavíka. Byl člověkem, který neustále sledoval hudební vývoj a nikdy z něj nevypadl. I jeho poslední desky jsou moderní, jsou aktuální, jsou hratelné na úrovni, která se hraje v Anglii. On byl vždy anglofilně orientovaný muzikant.

Po Waldemaru Matuškovi byl druhý, kdo dokázal v anketě Zlatý Slavík porazit Karla Gotta. Jak se mu to podařilo?

Bylo to trošku složitější, je to těžké analyzovat několika slovy. Tehdy zažívala slovenská populární hudba obrovský nástup a objevila se tam řada muzikantů, kteří přišli s novým, neotřelým zvukem. Zatímco Gott si stále držel určitou tradici populární hudby šedesátých a sedmdesátých let, Žbirka už byl v osmdesátých letech. V devadesátých letech byl zase silně orientovaný na britský pop, na britskou muziku, kytarovou muziku. Držel zkrátka kontakt s tím, co se dělo ve světě.

Bylo jeho zaměření na britskou scénu dáno i tím, že jeho matka byla Angličanka?

Určitě to mělo vliv. On byl nadšeným obdivovatelem Beatles. Pamatuji si, že mi jednou paní Žbirková říkala, když jsem s Mirem potřeboval mluvit: „Mirovi není dobře, on dnes neposlouchá ani Beatles.“ Což ukazuje, jak on muziku šedesátých let a kulturu Beatles zbožňoval. Považoval ji za kořen všeho hudebního dění, které od té doby vzniklo.

Co vy sám považujete za jeho nejlepší hudební počin?

Já si myslím, že Modrý album je jeho nejlepší album. Ale mám moc rád i jeho desku, která se jmenuje Nemoderný chalan. Ta byla skvělá, možná to byla dokonce nejlepší slovenská deska všech dob.

Proč si udržel takovou popularitu i mezi Čechy po rozdělení Československa?

On byl vždycky aktuální. Vždycky zněl moderně, současně. Kdybychom vedle sebe postavili Žbirku a Chinaski, tak ta hudba spolu konvenuje. A je mezi nimi třicet let rozdíl.

Jaká je vaše oblíbená osobní vzpomínka na Mira Žbirku?

Já jsem ho potkával ještě kdysi dávno Bontonlandu, protože jsme oba dva byli fanatičtí sběratelé cédéček. Vždycky jsme si spolu hodinu povídali o tom, kdo co slyšel dobrého a nového. Strašně jsme si libovali, protože jsme se shodli v tom, co se nám líbilo.