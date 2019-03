Žbirka zkouší být moderátorem. V televizi pozve do hudebního Doupěte

„Děkujeme, že jste tady! Ale ještě si to potřebujeme natočit, takže vás poprosím, abyste teď vyšli ven, bundy si tu klidně nechte, a až dám povel, vejděte dovnitř znovu.“ Návštěvníci prostřednictvím sympatické produkční zažívají atmosféru pověstné televizní autenticity, stejně jako když se na závěr ještě dotáčí potlesk a smích pro prostřihy.

Ale tím lehká křeč končí a zbytek je čirá zábava. Textař legendárních Cream Pete Brown zpívá písně Sunshine of Your Love a White Room (a opět kvůli kamerám se diváci dočkají i opakování) a následně v rozhovoru s Mirem Žbirkou baví historkami ze svého bohatého života.

„Podobný hudební pořad doteď na Artu chyběl a na osobě Mira Žbirky je skvělé, že díky němu se dostaneme k velmi široké skupině muzikantů po stránce žánrové i generační. Koncept je takový, že hosté jsou s ním nějakým způsobem spjati, a on má skutečně velký záběr,“ vysvětluje záměr České televize dramaturg Michal Utíkal.

Do prvního dílu si Žbirka pozval hudebníka a producenta Jana P. Muchowa s Ondřejem Havelkou, dále dorazí například Milan Lasica, Marpo, Lenka Filipová, Jaroslav Svěcený, britský producent posledních dvou Žbirkových desek Rob Cass nebo Petr Marek ze skupiny Midi lidi. „Některé skladby mají v talkshow premiéru, některé třeba jen nahrál ve studiu. S Midi lidi si zahrál svou píseň Do člna, která v této podobě zazněla snad jednou. Jsou tam zaznamenané fakt docela ojedinělé okamžiky,“ dodává Utíkal.

Žbirka v klubu Doupě koncem minulého roku odehrál koncert složený z písní Beatles a lidi z ČT v tomto prostředí zaujal natolik, že jej oslovili s hudební talk show, kterou pro Art už plánovali. „Jsme nadmíru spokojení, protože se nám daří Mira zachycovat v momentech, které mu nejsou úplně vlastní,“ říká Utíkal.

Ano, Miro Žbirka je rozvláčný vypravěč a sledovat ho jako tazatele, který si navíc musí hlídat omezený čas, je zajímavá zkušenost. Nicméně během natáčení epizody s Petem Brownem obstál se ctí a o zábavu bude postaráno. Průběžné přepínání ze slovenštiny do angličtiny vyřeší na obrazovce titulky.

Do každé šestadvacetiminutové epizody se vejde dvojí rozhovor a tři písně. V tomto případě se kromě dvou songů od Cream hrála ještě Žbirkova skladba All My Days, ke které rovněž napsal text Pete Brown. „Inspirací k písní White Room byl skutečný bílý pokoj. Když jsem začínal, nemohl jsem si dovolit lepší bydlení. Až pak jsem si pronajal pokoj, kde nebylo nic než úžasné bílé stěny,“ líčil Brown vznik legendární písně.

Druhým hostem byl Jirka Kouba, kytarista kultovních Sunshine a nyní zaměstnanec Universal Music, který se s diváky podělil o zážitky z koncertování v zahraničí, stejně jako o to, jak se dnes pracuje s mladými hudebníky, které má ve vydavatelství na starost.