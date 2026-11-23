„Moje působení ve Walda Gangu po deseti letech skončilo. V září nastaly okolnosti, po kterých bylo jasné, že naše společná cesta končí a já jsem se samozřejmě rozhodl profesionálně všechny zbývající koncerty dojezdit a tuhle kapitolu můžeme uzavřít tak, jak se patří,“ uvedl Šmajda ve svém prohlášení na Instagramu, aniž by blíž specifikoval, co k jeho rozhodnutí vedlo.
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Zemřel zpěvák Vláďa Šafránek. Zpíval v Harleji, založil Walda Gang
Poděkoval všem kolegům i zakladateli kapely Vláďovi Šafránkovi, který ho do projektu vybral. Miro Šmajda ho v roli frontmana vystřídal v roce 2016 poté, co musel odstoupit ze zdravotních důvodů. Šafránek o dva roky později zemřel na plicní hypertenzi ve věku pouhých 46 let.
Šmajda poděkoval fanouškům a ubezpečil je, že to neznamená konec jeho pěvecké kariéry. Má ještě další rockovou skupinu Terapie a pokračuje i v sólové dráze.
„Tohle není žádné rozloučení. Je to nová motivace, nová etapa a já už tento týden představím nový singl, nový klip a v lednu vychází nová sólo deska. Novou desku plánujeme i s Terapií,“ sdělil Šmajda.
Skupina Walda Gang ale taky nekončí. Sdílela fotografii z brněnského Sono Music Clubu s popiskem: „Poslední foto v této sestavě. Miro odchází na sólovou dráhu a my se začínáme poohlížet po novém zpěvákovi.“