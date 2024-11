Mirai se poprvé od útoku na zpěváka hlásí s novou skladbou a klipem

„Deluxe verze posouvá mantinely původní desky. Završuje období, kdy Tomodachi vznikalo a myslím, že teď je mozaika úplná,“ říká frontman Mirai Navrátil.

Fanoušci se mohou těšit na novou verzi písně Promiň s hostující slovenskou zpěvačkou Emmou Drobnou, úpravy se dočkal také hit Summer Love, o jehož klubový remix se postaral producent Enthic. Deluxe edice obsahuje také tři písňové novinky. Track V cíli produkoval D.Kop z labelu Rychlí kluci, který pracuje s interprety jako Calin, KOJO nebo STEIN27. Skladbu Cøøl nahrávali Mirai v Kodani pod dohledem dánského producenta Esbena Svane.

„Všechno to jsou naše oblíbené songy, ale jak mám rád číslovku 11 a písní vzniklo o dost víc, nezbyl na ně prostor, což nás mrzelo. Ale aby bylo jasno, v šuplíku skončilo dalších asi dvacet písní, ale tyhle jsme museli pustit ven, poněvadž by to mé srdce autora neuneslo,“ dodává Mirai.

Platí to také o vůbec prvním vánočním singlu Mirai s názvem Už i andělé šli spát s videoklipem v režii Ondřeje Kudyna s modelkou Marií Danči v hlavní roli. Limitovaný deluxe box s CD, dvěma podepsanými plakáty a dvěma podpisovými kartami bude k dostání od 22. listopadu. Předobjednávky se spouští již o týden dříve, tedy 15. listopadu.