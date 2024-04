Kamarádi z kapely. Mirai vydali dle svých slov odvážnou desku Tomodachi

„Taky máme provozní hádky, ale máme se pořád rádi. Možná jedeme na vlně úspěchu, to se pak lépe udržuje v náladě. A pořád jezdíme jedním autem, na koncert nemusíme mít každý svoji limuzínu,“ prozradil v rozhovoru pro ČTK frontman Mirai Navrátil.

Myšlenku přátelství, společných zážitků a vzpomínek kapela zdůraznila připravovaným videoklipem k pilotnímu singlu Easy. Režisér Ondřej Kudyn ho postavil na záběrech z dětství členů kapely.

„Spoustu kazet z Japonska přemazal nechtěně ještě za života můj děda, něco se ztratilo a vyhodilo při stěhování, a tak je malý zázrak, že jsme našli pár pokladů. Nakonec ale bylo materiálu tolik, že spousta se tam určitě nedostane,“ podotkl Navrátil, rodák z města Ógaki v prefektuře Gifu.

Natočit klip právě k téhle písni se kapela rozhodla kvůli její ústřední myšlence. „Něco jsme odžili, nebyla to vždycky jen jednoduchá cesta, ale zároveň máme snad kus před sebou a s kouskem zkušenosti to snad půjde zase o něco líp,“ vysvětluje Mirai Navrátil a rekapituluje tak deset let na scéně.

Co se samotného alba týče, frontman ho charakterizuje jako odvážné: Jsem na celý tým hrdý, že rozhodně neusínáme na vavřínech a nedržíme se komfortně v prověřených vodách. Hrajeme si,“ pochvaluje si Mirai Navrátil.

Nejbližší vystoupení skupina absolvuje 20. dubna na Hradeckém Majálesu. V květnu pak odehrají koncerty v Praze, Brně a Ostravě, kde nové album pokřtí.

„Budou to přehrávky komplet nové desky od prvního do posledního songu. Samozřejmě pak přidáme i pár písní z jiných desek, ale tohle je ojedinělý koncept. Takhle intimně v klubech určitě delší dobu nebudeme,“ sdělil Mirai Navrátil. V polovině června pak skupina v Praze zahájí sérii Mirai Summer Festů.

Čtveřice Mirai vznikla v roce 2014. Kromě zpěváka a kytaristy Navrátila v ji tviří bubeník Šimon Bílý, baskytarista Michal Stulík a kytarista Tomáš Javůrek. Po několika singlech skupina debutovala v roce 2017 albem Konnichiwa (česky Ahoj) s hity Když nemůžeš, tak přidej, Anděl nebo Chci tančit. Následovala alba Arigató (Děkuji) z roku 2019 a před třemi lety vydané Maneki Neko, což je výraz pro mávající kočku u asijských obchodníků.