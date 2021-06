Rozloučíme se s auty i covidem, slibuje Mirai Navrátil

Jak vznikla myšlenka na autokoncerty?

Náš bubeník to zahlédl někde v Německu a přišel za mnou, jestli bychom to nezkusili. Jeli jsme v té době turné a najednou jsme nemohli hrát. On byl strašně aktivní a chtěl pořád něco dělat. Mně to přišlo jako děsný bizár, bál jsem se, aby to nepadlo průšvihem a neskončili jsme v Hudebních masakrech Jardy Konáše. Nechtělo se mi do toho, ale on mě pořád lámal, lámal, až mě zlomil a s odstupem musím říct, že nás to strašně bavilo. Jeden proběhl v Brně a pak jsme my, kluci z Frýdku, odehráli 15. května 2020 v Dolních Vítkovicích největší autokoncert na světě.