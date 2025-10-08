Největší koncert kariéry. Mirai se chystají v roce 2027 ztéci stadion v Edenu

Po třech vyprodaných O2 arenách a úspěšné sérii Mirai Summer Festů se kapela kolem frontmana Miraie Navrátila rozhodla ztéci fotbalový stadion v pražském Edenu. Uprostřed plochy vyroste 360° stage, čili Mirai budou hrát obklopeni fanoušky ze všech stran.
Zvuk i světelné efekty budou mířit všemi směry, aby měl každý návštěvník co nejintenzivnější zážitek. Ke kapele se v Edenu připojí i dosud nespecifikovaní hosté.
|
Asi se už budu víc cenzurovat. Proč dávat bulváru náboje, říká Mirai Navrátil
Mirai kromě příprav na monstrkoncert také pracují na novém albu, následovníkovi desky Tomodachi z roku 2024. První písňovou ochutnávku nabídnou na přelomu října a listopadu a následovat budou další singly tak, aby do vystoupení v Edenu bylo kompletně celé album venku. Mirai Navrátil prozradil, že má napsanou zhruba polovinu skladeb a nejsou prý jen všechny o lásce.