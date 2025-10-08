Největší koncert kariéry. Mirai se chystají v roce 2027 ztéci stadion v Edenu

Autor:
  11:50
Kapela Mirai se chystá do Edenu. Dosud největší koncert v dosavadní kariéře a také v historii samotného stadionu odehraje 12. června 2027. Na přelomu letošního října a listopadu pak skupina vydá první singl z připravovaného alba.
Mirai

Mirai | foto: elafoto

Most, 25.7. 2024, Zahájení Olympijského festivalu v Mostě. Zahrála kapela...
Letošní osmnáctý ročník hudebního festivalu Hrady CZ ve Švihově nabídl špičku...
Skupina Mirai vystoupila ve Švihově v sobotu večer. Hudební nálož pak uzavřeli...
V sobotu večer potěšila fanoušky skupina Mirai.(29. července 2023)
7 fotografií

Po třech vyprodaných O2 arenách a úspěšné sérii Mirai Summer Festů se kapela kolem frontmana Miraie Navrátila rozhodla ztéci fotbalový stadion v pražském Edenu. Uprostřed plochy vyroste 360° stage, čili Mirai budou hrát obklopeni fanoušky ze všech stran.

Zvuk i světelné efekty budou mířit všemi směry, aby měl každý návštěvník co nejintenzivnější zážitek. Ke kapele se v Edenu připojí i dosud nespecifikovaní hosté.

Asi se už budu víc cenzurovat. Proč dávat bulváru náboje, říká Mirai Navrátil

Mirai kromě příprav na monstrkoncert také pracují na novém albu, následovníkovi desky Tomodachi z roku 2024. První písňovou ochutnávku nabídnou na přelomu října a listopadu a následovat budou další singly tak, aby do vystoupení v Edenu bylo kompletně celé album venku. Mirai Navrátil prozradil, že má napsanou zhruba polovinu skladeb a nejsou prý jen všechny o lásce.

Vstoupit do diskuse

Poprvé to v Praze bylo divoké, říká Douglas mladší

Nejčtenější

DJ Tráva: Ať lidstvo klidně vychcípá, když to takhle povede dál. Svůj život jsem si užil

Premium

POSLEDNÍ ROZHOVOR. Co měli společného Václav Havel a kolumbijští indiáni? Svůj hudební vkus jim svého času „vtloukal do hlavy“ jeden z nejznámějších českých dýdžejů Petr Votava, známější pod...

Nemusí jíst ani spát. Hollywood má první herečku z nul a jedniček, ty reálné se bojí

Filmový svět objevil další herecký talent. Přesněji herečku vytvořenou za pomoci umělé inteligence Tilly Norwoodovou. Její představení na filmovém festivalu v Curychu vyvolalo vlnu reakcí především z...

KVÍZ: Jste dřeváci a proto taky hrajete vokres. Znáte dobře seriál Okresní přebor?

Ač to tak zprvu nevypadalo, ze seriálu Okresní přebor se velmi záhy stala současná televizní klasika. I díky tomu, že vlastně nevypráví primárně o fotbale. Své si v něm najde i člověk, který tomuto...

Bože můj, jsme v háji! K digitální herečce se vyjádřily Bluntová i Goldbergová

Pozdvižení kolem AI herečky Tilly Norwoodové nabírá na obrátkách. Po jejím oficiálním představení studiem Xicoia vyvolal vlnu znepokojení záměr najít pro umělou tvář agenturu, která ji bude v...

Soudruhu Zaorálku. Spisovatelka se ostře opřela do politika kvůli šikmému kostelu

Spisovatelka Karin Lednická se ohradila proti předvolebnímu videu Lubomíra Zaorálka. Bývalý ministr kultury a nynější místopředseda SOCDEM se totiž natočil u známého šikmého kostela v Karviné a...

Ztratil se pes a potom i soška Oscara. Co jste nevěděli o Obchodu na korze

Navždy se zapsal do československé historie jako první film, který získal prestižního Oscara. Obchod na korze proslavil nejen své tvůrce Jána Kadára a Elmara Klose, ale i herce v hlavní roli. Ale...

8. října 2025  12:19

Největší koncert kariéry. Mirai se chystají v roce 2027 ztéci stadion v Edenu

Kapela Mirai se chystá do Edenu. Dosud největší koncert v dosavadní kariéře a také v historii samotného stadionu odehraje 12. června 2027. Na přelomu letošního října a listopadu pak skupina vydá...

8. října 2025  11:50

Stěna radosti. Existuje Zeď nářků, tak jsme chtěli něco jiného, popisuje Tereza Maxová

Na pražském Designbloku vznikla devítimetrová interaktivní instalace Wall of Joy. Návštěvníci si zde mohou vyrobit vlastní otisk radosti a pomoci tak dětem prostřednictvím Nadace Terezy Maxové.

8. října 2025  10:29

Jiří Krhut a Štěpán Kozub míří s Tour 2025 do Plzně, Ostravy a Zlína

Populární dvojice Jiří Krhut a Štěpán Kozub vyjíždí po vydání druhého alba s názvem Přeježděný vztah na Tour 2025 po koutech České republiky. Koncem listopadu a začátkem prosince zavítají do Plzně a...

8. října 2025  9:25

RECENZE: Jiný by jim ruku nepodal. Jak Jiří Markovič rozpovídal Straku a další vrahy

70 % Premium

Dobré zboží se sice prodává samo, ale Nova našla nosný způsob, jak jeho odbyt ještě podpořit. Mezi hrané příběhy Metoda Markovič: Hojer a Metoda Markovič: Straka totiž zasadila čtyřdílnou...

8. října 2025

Mistře, to jsem netušila, jaké jste prase! Hugo Haas byl králem večírků i orgií

Premium

Jeho život byl jako mince – z jedné strany lesk a sláva, z té druhé nejisté živobytí a boj o holý život. Hugo Haas měl mimořádný talent, herecky byl o generaci napřed a ve 30. letech jeho hvězda...

7. října 2025

GLOSA: Jak jsme se slavnou deskou OK Computer poprvé nahlédli do 21. století

Tak nějak se mi po letech dostala do ruky deska OK Computer od britských Radiohead. Ani moc nevím proč, patrně to má podvědomou souvislost s tím, že kapela nedávno přerušila sedmileté mlčení a...

7. října 2025  16:10

Digitálně odzbrojen. Amazon odstranil pistole z plakátů s Jamesem Bondem

Amazon Prime Video musel po vlně kritiky stáhnout nové vizuály k filmům o Jamesi Bondovi, které se objevily na jeho britských stránkách. Fanoušci si totiž všimli, že slavný agent 007 byl na některých...

7. října 2025  15:09

Inspirace, nebo plagiát? Na Taylor Swift se snáší kritika ohledně většiny nových písní

Podle očekávání láme Taylor Swift albem The Life of a Showgirl prodejní rekordy a vše nasvědčuje tomu, že vydala nejprodávanější desku roku. Tábory swifties spokojeně předou, ovšem zaznívají i hlasy,...

7. října 2025  14:03

Oklepu se a jedu dál. Jinak to neumím, říká Anna K. o těžkých životních momentech

Vysíláme

Anna K. má za sebou nabitý rok a v jeho poslední části se rozloučí koncerty k nejnovějšímu albu Údolí včel. V rozhovoru s Monikou Zavřelovou otevřeně mluví o tom, proč je její život pořád „hektický“,...

7. října 2025

V 54 letech zemřel Jan Šatra. Hrál v kapele Laura a její tygři, byl i součástí StarDance

V pondělí v pouhých 54 letech zemřel trombonista Jan Šatra. Zkušený hudebník, který vedle trombonu hrál i na klavír, působil v kapelách Laura a její tygři, Šum svistu či Yo Yo Band. Lidé si jej mohou...

7. října 2025  9:28

KOMENTÁŘ: Babiš versus Fiala, největší rivalové vánočních pohádek

Premium

Děkujme Pánubohu a ústavě, že máme parlamentní volby pouze jednou za čtyři roky. Kdyby se totiž vyskytovaly častěji, televize by ve velkém rušily seriály a místo nich zařazovaly debaty...

7. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.