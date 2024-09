Návrat na epické místo. Mirai v říjnu znovu vystoupí v O2 areně

„Cítím se skvěle, víkend byl už krásně sportovní. Na Český mejdan s Impulsem se těším strašně moc, na O2 arenu máme velmi silné vzpomínky. Odehráli jsme tam tři vyprodané koncerty, což byl asi náš kariérní vrchol. Návrat na epičtějším místě jsme si nemohli představit,“ potvrdil Mirai návrat na pódia ve vysílání Rádia Impuls.

Během zdravotní pauzy si prý z nemocničního lůžka jako sportovní fanoušek užil hlavně letní Olympiádu v Paříži, a teď pracuje také na upgradu své pilotní licence, aby mohl do budoucna létat i za zhoršených povětrnostních podmínek. „Kdyby se to nestalo, na to všechno bych si našel čas až mnohem později. Takže všechno špatné je k něčemu dobré,“ podotkl optimisticky Mirai Navrátil na Impulsu.

Sestava na letošní Český mejdan s Impulsem je tedy znovu kompletní a za necelý měsíc tu Rádio Impuls zakončí oslavy letošních 25. narozenin. Kromě kapely Mirai vystoupí Divokej Bill, No Name, Michal Hrůza, Lenka Filipová, Lenny a skupina Queenie, která přinese největší hity světoznámé skupiny Queen, mezi kterými nebude chybět ani stylové Radio Ga Ga.

Program v areně startuje v 18 hodin a ještě před začátkem připravilo Rádio Impuls svým posluchačům a fanouškům české muziky hudební dárek. Na venkovní stage před O2 arenou s Živáááákem přenášeným na Impuls tu od 16 hodin zdarma vystoupí Děda Mládek Illegal Band.

Poslední vstupenky jsou k zakoupení například v prodejní síti Ticketportal.