Píseň, přesněji řečeno popěvek Steve’s Lava Chicken, v němž Jack Black coby Steve vychvaluje přednosti v lávě upraveného kuřete, trvá 34 sekund a je stejně bizarní jako celý film Minecraft na motivy jedné z nejúspěšnějších počítačových her všech dob.

Recenze na snímek Minecraft film jsou sice poměrně rozpačité – což je ještě kulantně vyjádřeno – nicméně fanoušci, pro nějž je návštěva kina v tomto případě povinností a společenskou událostí – nasypali do pokladen přes 700 milionů dolarů, což je obrovský sukces. Dvojka bude v tomto případě jistotou.

„Rád bych poděkoval všem fanouškům Minecraftu za to, že nás vystřelili do takových výšin – je to šílené! Miluju vás,“ reagoval ve videovzkazu Jack Black nadšeně na úspěch zmíněné skladby.

Steve’s Lava Chicken je jen o dvě sekundy kratší než dosavadní rekordman, podobně pitomoučká píseň The Ladies’ Bras britského dua Jonny Trunk & Wisbey. Ta se v roce 2007 natolik zvrhle zalíbila dýdžeji Radia 1 Scottu Millsovi, že ji ve svém pořadu pouštěl několikrát denně. Výsledkem bylo 27. místo v britské hitparádě.

Z dalších písní s podobně krátkou stopáží, které bodovaly v žebříčcích, zmiňme Spider Pig (Spider vepř) ze Simpsonových ve filmu (64 sekund) nebo United States Of Wathever amerického muzikanta a filmaře Liama Lynche. A čistě pro zajímavost, za nejkratší skladbu všech dob je považována You Suffer britských grindcoreových průkopníků Napalm Death. Vyšla v roce 1987 na klasickém albu Scum a její stopáž je 1,3 sekundy.