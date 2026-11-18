Desku I Love My Computer vydala Ninajirachi v srpnu roku 2025, vystoupala s ní na první místo žebříčku ARIA Dance Albums a získala tři ceny ARIA i Australian Music Prize za album roku.
Ninajirachi vystupovala na festivalech Coachella, Lollapalooza nebo Laneway, jezdila na turné s dýdžejem Porterem Robinsonem a podle magazínu Rolling Stone si získává respekt experimentálního undergroundu i mainstreamu. Jako host se představí francouzská elektropopová zpěvačka Cannelle.
Průlomovým rokem v kariéře Niny Jo Wilson alias Ninajirachi byl 2017, kdy uspěla se singlem Pure Luck s hostující zpěvačkou Freyou Staer. Následovalo několik dalších úspěšných singlů, v roce 2019 vydala debutové EP Lapland a v roce 2025 zmíněný albový debut I Love My Computer, na němž zhudebnila svůj vztah k počítačům a internetu.
Vstupenky na její pražský koncert budou v prodeji od 20. listopadu v ceně 960 Kč.