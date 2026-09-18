Miley odhodila příjmení Cyrus a vydala nové album Bass Persuades

Předchozí desku Something Beautiful vydala Miley Cyrus v květnu loňského roku a už v červnu oznámila, že má připravených dvanáct skladeb pro další album. Letos v červenci potvrdila, že nový počin je na cestě a dodala, že půjde o reflexi jejího vztahu s hudebníkem Maxxem Morandem.
V srpnu zpěvačka zveřejnila na sociálních sítích nový vizuál, doprovázející nadcházející desku a začala se prezentovat pod mononymem Miley. V září ohlásila název Bass Persuades a upřesnila datum vydání – pátek 18. září.
Propagaci alba Miley naplánovala na 16. a 18. října, kdy vystoupí v Hollywood Bowl v Los Angeles. Společnost jí bude dělat americká post-punková kapela Model/Actriz. Její otisk na albu najdeme v písni Different Religion a také v remixu pilotního singlu Bass Persuades, který desku uzavírá.
Originální verzí album začíná, jde o hutnou, tepající taneční skladbu, postavenou na výrazné basové lince a zařezávajícím se syntezátorovém riffu. Ve vzduchu je cítit vibe nepodobný hitům Lady Gaga a Miley zpívá o tom, že „kids don’t wanna dance“ – „děcka nechtějí tančit“, což svým způsobem navazuje na prohlášení Charli xcx že „taneční parket je mrtvý“.
„Hudba nás uchvátí. Cítíme ji, zpíváme ji, někdy na ni i tančíme. Necháme ji ze sebe vytrysknout a jdeme dál. Je mocná, zranitelná, něžná i silná. Ať už máte naplněné srdce, nebo v něm nosíte bolest, mezi tím vším zní hudba. Je ve všem, co život nabízí,“ shrnula Miley na Instagramu poselství skladby Bass Persuades a zároveň i celého alba.