VIDEO: Přísně utajený projekt Milana Lasici se představuje videoklipem

První impuls přišel během nahrávání písně Predstavujem si krajinu, která byla věnovaná vzpomínce na zavražděného novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyni Martinu Kušnírovou.

Album vyjde během příštího roku jako kniha a vinyl. Bude obsahovat jedenáct skladeb, stejný počet básní a ilustrací a různé fotografie. Zájemci ho mohou získat prostřednictvím crowdfundingové kampaně a svoji podporou se stát součástí projektu. Kromě alba vyjde také limitovaný singl List do vetra s Lasicovým podpisem.

„Celé nahrávání, které se uskutečnilo v dubnu a květnu 2021, bylo přísně utajené. Dokonce i Lasicova rodina se o něm dozvěděla až po jeho smrti. S Lasicou jsme totiž měli gentlemanskou dohodu, že dokud projekt nedokončíme, nikomu o něm neřekneme,“ uvedl jeho autor Marek Kučera.

Lasica s Kučerou vybírali ze 64 básní, přičemž výsledných jedenáct zhudebnili Robert Pospiš a Martin Sillay. „Bylo to poprvé, co jsem oslovil Milana Lasicu s nabídkou spolupráce. Svůj part přišel nahrát dva dny po osmdesátých narozeninách. Fascinoval mě jeho přístup k práci – neztrácel čas. Žádné zbytečné řeči, šel přímo na věc. Od chvíle, kdy jsme ho vyzvedli doma, do opuštění nahrávacího studia uplynulo 23 minut,“ vzpomínal Kučera.

V projektu Básnění hlavní protagonista skrze poezii slovenských autorů s vědomím vlastní pominutelnosti reflektuje svůj život. Píseň List do vetra vznikla na báseň Miroslava Válka a jedná se o jakýsi zhudebněný dopis, který Lasica zanechal pro všechny, se kterými se nestačil rozloučit.

Videoklip List do vetra natáčel Kučera s Miroslavem Remšíkem. Do nahrávacího studia pozvali Lasicovy přátele a za těmi, kteří nemohli přijet na Slovensko, vycestovali do Prahy, Brna nebo Třebíče. Natáčení se zúčastnili Magda Vášáryová, Jiří Bartoška, Zdeněk Svěrák, Zuzana Kronerová, Peter Lipa, Jiří Lábus, Milan Kňažko, Bolek Polívka a další.

„Bylo to jedno z nejemotivnějších natáčení, jaké jsem zatím zažil. Od samotného začátku Básnění jsem cítil, že pracujeme s něčím, co má v sobě sílu spojovat,“ podotkl Kučera.

Milan Lasica, dlouhá léta známý jako polovina nerozlučného dua s Júliem Satinským, se narodil 3. února 1940 ve středoslovenském Zvolenu a žil v Bratislavě. V metropoli vystudoval dramaturgii a kromě filmového i divadelního herectví režíroval i několik televizních snímků, věnoval se hudbě, psaní textů i scenáristice. Zemřel 18. července 2021 ve věku 81 let při vystoupení s orchestrem v bratislavském divadle Štúdio L+S v důsledku poruchy srdečního rytmu. Krátce poté, co dozpíval píseň Ja som optimista.