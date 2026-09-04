Videoklip k písni uvedli a slavnostně pokřtili v den vydání singlu – v pátek 4. září – v Montreux během Freddie Celebration Days.
Pro Milana Devinne je Can’t Take It Anymore mimořádně osobním projektem, na kterém pracoval řadu let a do jehož výsledné podoby promítl své hudební zkušenosti i osobní vztah k Freddieho hudbě a odkazu. Skladba propojuje rock, operu a klasickou hudbu a ve videoklipu také balet.
„Tahle skladba čekala téměř deset let na svůj okamžik. Až teď se potkali správní lidé, správná energie a zkušenosti, které jsem za ty roky získal. Freddie Mercury byl jedním z lidí, kteří mě přivedli k hudbě. Chtěl jsem propojit světy, které miloval, ale bez snahy ho kopírovat nebo napodobovat. Pro mě osobně je to především poděkování člověku, kvůli kterému jsem kdysi začal dělat hudbu,“ říká Milan Devinne.
Do skladby nahrál druhou kytaru a kytarové sólo Petr Janda, houslového partu se ujal Pavel Šporcl. Mike Moran, britský producent, pianista a spoluautor alba Barcelona s Freddiem Mercurym, vytvořil klavírní party a aranže. Na nahrávce se dále podílejí Daniel Matoušek, sólista Opery Národního divadla v Praze, a Petra Alvarez, dvojnásobná nominantka na Cenu Thálie.
„Freddieho Mercuryho mám rád a vždycky mi bylo blízké, jak se v jeho hudbě potkávala klasika, opera a obrovská svoboda rocku. Jsem rád, že jsem mohl být u toho, a přeji celé skladbě všechno nejlepší,“ komentuje svou účast Petr Janda, frontman kapely Olympic.
„Jedno z mých životních hesel je jednoduché: Když můžu, tak pomůžu. Proto jsem rád přijal Milanovo pozvání ke spolupráci na této emocionálně silné skladbě. Těší mě, že se zároveň stává hymnou organizace Up2Life a může pomáhat otevírat mezi mladými lidmi důležitá témata v oblasti prevence HIV/AIDS,“ přidává se Pavel Šporcl.