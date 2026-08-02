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Vtipálek Milan Chladil. Zpěvák s duší obchodníka zemřel v autě, neměl šanci

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Milan Chladil při vystoupení na Plese Květů (1974) | foto: ČTK / Dezort Jovan

Spolu s Yvettou Simonovou tvořili nejznámější a zřejmě i nejúspěšnější pěvecké duo českého showbyznysu. Milan Chladil měl však i solidní sólovou dráhu a jeho popularita mu otevírala dveře od Šumavy k Tatrám. Na jevišti byl uhlazeným seladonem, jak si to osvojil v počátcích kariéry. Když však sešel z pódia, rázem se z něj stal rošťák s klukovskou duší, který donekonečna prováděl kolegům kanadské žertíky nebo je lákal na nějakou hru, ať už sportovní nebo hazardní. Překypoval energií a nikoho by nenapadlo, že odejde ze světa doslova z hodiny na hodinu. Jeho nečekaná smrt byla posledním, nikoliv však jediným pohnutým okamžikem života Milana Chladila.
Pohnuté osudy

Je noc z 27. na 28. června 1984. Milan Chladil má za sebou vystoupení v Kašperských Horách a sedá do auta, aby vyrazil domů do Prahy. Stejným směrem vyráží i jeho pěvecká partnerka Yvetta Simonová, jejíž vůz řídí kapelník Ladislav Slunéčko. Cestou je Milan několikrát předjíždí, musí však dělat přestávky, necítí se moc dobře. Jeho jízda není tak svižná jako obvykle, a tak ho nakonec u Příbrami definitivně předjede zpěvaččino auto, jehož světla se ztrácejí ve tmě.

Co bylo dál, se dá jen odhadovat. Pocit náhlé a silné slabosti pravděpodobně vede zpěváka k záměru dojet ještě v noci do pražské nemocnice na Bulovce, do cíle však už nedorazí. Jeho mercedes zůstává stát nedaleko nemocnice a v něm objeví náhodní kolemjdoucí bezvládné tělo. Je kolem páté ráno, přijíždí záchranka, lékařka už však Milanu Chladilovi nemůže pomoct, příčinou smrti je masivní infarkt. Pitva později prokáže, že srdce oblíbeného zpěváka bylo natolik zdevastované, že se třiapadesáti let dožil jen zázrakem.

Vyšetřování jednoznačně prokázalo zpěvákovu nevinu, babička usmrcené dívky mu však ztrátu vnučky nikdy neodpustila a on sám měl později utkvělý dojem, že ho snad i proklela.

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