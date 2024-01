Nejhranější klipy na Óčku v roce 2023 dodali Mikolas Josef, Mirai a Ben Cristovao

Silvestrovský playlist patřil mezi nejsledovanější playlisty Óčka, nenechalo si ho ujít 359 tisíc diváků. Společně s kanálem Óčko Star, kde až do půlnoci běžela Silvestrovská discopárty, získal večerní program obou českých hudebních kanálů celkem 549 tisíc unikátních diváků. Repríza kompletního žebříčku začne na Óčku dnes odpoledne, finále těch nejúspěšnějších vychází od osmi večer.

Na první příčku se v loňském roce dostal Mikolas Josef, který si na březen minulého roku naplánoval comeback vydáním videoklipu k singlu Boys Don’t Cry. Ten mají na svědomí úspěšní zahraniční producenti a tak mu nelze upřít světově znějící sound. Mikolas, nejúspěšnější Čech v Eurovizi, zjevně cílí i na zahraniční publikum. Vydání klipu, který režíroval Ruy Okamura, provázela promo kampaň, kdy se klip objevil například i na zápase Real Madridu proti FC Barcelona.

Kdo naopak zůstává zaměřen na domácí publikum je kapela Mirai, a to velmi úspěšně. V uplynulém roce to potvrdily jednak velké koncerty v rámci Arena Tour 23, a to včetně O2 areny, tak i jejich nejúspěšnější loňský hit Tenkrát. Ten se svezl na populární nostalgické vlně a v kombinaci se zábavným letním klipem zajistil kapele stříbro v žebříčku.

Zbytek top desítky uhájili zahraniční interpreti. Vrátil se Ed Sheeren s deskou - (Subtract), která sice nenabídla tolik hitů jako jeho předchozí počiny, přesto klip k písni Eyes Closed vybojoval třetí příčku. Comebackový byl rok 2023 i pro zpěvačku Miley Cyrus. Návratem roku ji vyhlásil i americký Billbord a hlavní podíl na tom měl úspěch jejího rozchodového singlu Flowers.

Kromě comebacků se na výsluní udržely i stálice hudebního mainstreamu. Harry Styles, který patřil mezi nejhranější v uplynulých letech, se letos v desítce nejlepších udržel na sedmé příčce, a to díky hitu se zábavným klipem ze Sushi Restaurace. Nejplodnějším domácím umělcem, co do počtu vydaných videoklipů, se stal Ben Cristovao a to i díky mnoha spolupracím. Mezi nejhranější na Óčku patřil klip Slzy se Sofianem Medjmedjem a klip Zapomenout s Adamem Mišíkem. Pokud by se sečetla odehranost všech videoklipů, kterých je Ben součástí, byl by nejhranějším interpretem on.

Deset nejhranějších klipů 2023 1. Mikolas Josef – Boys Don’t Cry 2. Mirai – Tenkrát 3. Ed Sheeran – Eyes Closed 4. Calvin Harris, Ellie Goulding – Miracle 5. Miley Cyrus – Flowers 6. Harry Styles – Music For a Sushi Restaurant 7. Rosa Linn – Snap 8. P!NK – Trustfall 9. Jonas Brothers – Waffle House 10. David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray – Baby Don’t Hurt Me

Zdroj: ATO - Nielsen Admosphere, živě+TS0-3, datum výpočtu: 2.1.2024, 4+ bez podmínky zásahu