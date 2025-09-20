Češi jsou pro nás jedineční. Lídr Linkin Park Mike Shinoda byl hostem Hyde Parku

„Když jsme byli mladší, bylo tam více napětí. Teď už se tolik nehádáme, už spíš navazujeme jeden na druhého,“ popsal Shinoda přerod kapely z úplných počátků až do současnosti. Vysvětlil, že čeští fanoušci jsou pro Linkin Park jedineční. Části videoklipu k jejich největšímu hitu Numb natočila skupina v Praze, konkrétně třeba na Karlově mostě.
Legendární kapela prošla od sebevraždy frontmana Chestera Benningtona v roce 2017 zásadní proměnou. Do čela skupiny se totiž minulý rok v září postavila zpěvačka Emily Armstrongová, bubeníka Roba Bourdona nahradil Colin Brittain. Právě v tomto novém složení skupina vyrazila na turné a v červnu zahrála jakožto jeden z headlinerů na festivalu Rock for People.
Cesta k návratu na hudební scénu byla podle Shinody zdlouhavá a náročná. „Poté, co zemřel Chester, jsme měli pocit, že nám kapelu někdo vzal,“ přiblížil. Byla podle něj naprosto zničená. „Já jsem ani nebyl schopný poslouchat naši hudbu,“ uvedl.
|
Zvažovali pak nejrůznější varianty – zpěváka podobného Benningtonovi, dva rappery nebo zpěváka a zpěvačku. Nakonec však přirozeně dospěli do nové fáze právě s Armstrongovou a Brittainem.
„Věděl jsem, že se naprosto nevyhnutelně stane, že nás někteří lidé budou kritizovat,“ popsal pocity, se kterými do nové éry vstupoval. „Musíte se naučit mít tlustší kůži.“ Podle svých slov byl také připravený na to, že lidé jejich novou sestavu a hudbu budou nesnášet.
Nová zpěvačka jeho očekávání však naprosto překonala. „Je velice talentovaná, má spoustu zkušeností, ale také na tom opravdu tvrdě pracuje,“ vyzdvihl Shinoda. Nejdůležitějšími tématy pro kapelu jsou podle něj v současné době životní prostředí a vše, co se týká dětí.
Outsider se silným rodinným příběhem
K hudbě se dostal díky své matce, která ho zapsala na hodiny klavíru. Vážná hudba ho ale nudila. „Nebavilo mě to, protože by to na kamarády neudělalo dojem,“ přiblížil svůj postoj v teenegerských letech. Už ve 12 ale vyhrál soutěž, pro kterou napsal vlastní instrumentální skladbu. „Díky tomu jsem si uvědomil – tohle mi možná jde,“ připustil.
Mike Shinoda ale není pouze hudebník, od mala se věnuje také výtvarnému umění. Ve studiu během rozhovoru od moderátora dostal fixu a papír a za několik minut vytvořil obrázek – komiksovou postavičku, kterou pojmenovali Pavlína.
|
„Když jsem vyrůstal, cítil jsem se jako outsider,“ přiznal umělec, který je poloviční Japonec z otcovy strany. Celý život si s sebou nese silný rodinný příběh. Osudy jeho otce a dědy ovlivnilo tzv. výkonné nařízení 9066, které v USA vstoupilo v platnost při druhé světové válce po japonském útoku na přístav Pearl Harbor v roce 1941.
Spustila se vlna zatýkání a přesouvání Američanů japonského původu do internačních táborů. Až 110 tisíc obyvatel bylo nuceno opustit své domovy, často tak přišli o všechno. V Arizoně věznili Shinodova otce a další členy rodiny. Na vyzdvihnutí tohoto tématu často zapomenuté americké historie napsal píseň Kenji.
„Byla to obrovská chyba. Vláda Ronalda Reagana se o čtyřicet let později omluvila a vyplatila reparace,“ uvedl. Rasismus podle něj ale přetrval. Američané japonského původu se snažili co nejvíce zbavit své „asijské části“, aby byli co možná „největšími Američany“ – mluvili pouze anglicky, začali chodit do kostela nebo se přihlásili do armády.
„Hodně se zaměřuji na vděčnost – jsem vděčný za svojí rodinu a za svoje spoluhráče, kteří patří mezi nejdůležitější lidi v mém životě,“ vysvětlil na závěr, proč je nyní tak šťastný.
|
„Linkin Park poslouchám od střední školy, ale nechtěl jsem se bavit jen o hudbě. Mike Shinoda se otevřel, když mluvil o svém dětství a dospívání, kdy nikam nezapadal, i o tom, jak věci probíral s Chesterem Benningtonem,“ sdělil moderátor Stach.
Novinář minulý rok na festivalu stanul na stagi před zraky tisíců diváků společně s frontmanem kapely The Offspring Dexterem Hollandem. „Byl to vždycky úplně jiný rozhovor. S Dexterem Hollandem jsme byli na pódiu před diváky a hodně jsme se smáli a byl velmi energický. Mike Shinoda před dav lidí nechtěl a byl mnohem přemýšlivější a pečlivě vážil slova,“ porovnal redaktor oba své hosty.
Linkin Park je kalifornská rocková skupina založená roku 1996. Proslavila se svým debutovým albem Hybrid Theory. Deska byla natolik úspěšná, že se po celém světě prodalo více než 29 milionu kusů. Mezi největší hity kapely patří skladby jako Numb, Crawling, In the End nebo What I’ve Done.