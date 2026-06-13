GLOSA: Festival Mighty Sounds zraje se svými fanoušky. Letos myslí i na děti

I festivalový divák přijde do let, kdy už se chce vyspat víc než tu jednu hodinu mezi utichnutím areálu a vzbuzením horkem rozpáleného stanu, odrazuje ho představa plné toitoiky a nemožnost se pořádně umýt nebo napít čisté vody a vydržet celý den na přímém slunci.
Festival Mighty Sounds reflektuje tuto divákovu proměnu. Je mu letos dvacet a ač by to do „punkového“ festivalu málokdo řekl, patří mezi nejpohodlnější u nás. Nesnaží se růst co do velikosti, ani lákat mladé publikum žánrovou změnou, ale hýčká si své fanoušky a rok co rok přichází s vylepšeními, po kterých touží. Ubylo sice šapitó, ale divadelní produkce se přesunula do roztomilého pokojíčku, u něhož je pohodlné zastřešené sezení lákající k odpočinku, přibyly sprchy a loni dokonce keramické splachovací toalety, což je na festivalu věc nevídaná, dokonce s umyvadly s pitnou vodou.
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Jubilejní ročník festivalu Mighty Sounds. Dorazí Vosto5 i naháč z reality show
Pořadatelé každoročně v poslední festivalový den odpovídají na dotazy a prosby fanoušků a celý rok se pak snaží jejich podněty realizovat, ať už je to více stínu, jiná značka piva nebo přání pozvat konkrétní kapely. A není to jako předvolební sliby. Ostatně lísteček: „Každý rok mám nějaké podněty, letos nic, jen poděkování,“ který zanechal jeden z diváků loni, mluví za vše.
Přesto letošní ročník nabídne kromě výše jmenovaného navíc mlžení pro další osvěžení a taky vyjde vstříc rodičům. Dětský koutek, bazénky, skákací hrad a v programu divadlo Buchty a loutky nebo populární kapela Kašpárek v rohlíku udělají festival přístupný celým rodinám. Jubilejní ročník nabídne také muzeum s artefakty připomínajícími dvě dekády festivalu.
Mezi zajímavými exponáty najdete i originální bláto z původního místa konání v Olší jako vzpomínku na bahnitý ročník, který dal popud k přestěhování na letiště Čápův Dvůr. Festival nově slibuje v campu taky tichou zónu, kde bude možné se v klidu vyspat a dokonce možnost dopřát si masáž. Mighty Sounds zkrátka zraje se svými Mighty People a ti mají i po dvaceti letech důvod a chuť se vracet.