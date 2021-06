Na nových albech nabízíme světlo i močál, říká kapela Midi Lidi

Dvě alba najednou, to je slušný výkon. Měli jste takový přetlak nového materiálu?

Petr Marek: Je to tak. Nám se v podstatě pořád kupí další a další demonahrávky, takže jsme si dali pauzu od koncertování, řekli jsme si, že tři čtvrtě roku nebudeme hrát a uděláme desku. Jinak bychom si na to asi nenašli čas – tím, že nejsme profesionální kapela a máme každý své další aktivity, takže jsme se rozhodli pozastavit koncertní aktivity a nahrát alespoň jedno album.

A v kombinaci s tím, že přišlo neplánované koncertní volno pro všechny, bylo ještě víc času na studiovou práci, Takže jsme se prohrabali tím množstvím demáčů, dotahovali jsme je, vybírali jsme ty, které se nám nejvíc líbily a s nimi jsme pak dál pracovali.