Zveme starce i mlaďochy našeho bigbítu, láká Prokop na Krásný Ztráty Live

S jakou myšlenkou nebo představou jste se před lety pustil do jeho organizování?

V roce 2016, když se mi blížila sedmdesátka, pojal jsem šílený nápad vzkřísit a poprvé živě zahrát Město ER, skladbu, kterou jsme natočili s textem Josefa Kainara a s doprovodem symfonického orchestru už v roce 1970. Nikdy do té doby nebyla hrána v originálním studiovém aranžmá s orchestrem. A přemýšlel jsem, jak a kde to provést.

Tehdy přišel promotér David Gaydečka s nápadem, že by to mohl být headline jakéhosi nového festivalu, který bychom mohli uspořádat. A byl to David, kdo navrhl název vycházející z názvu mého televizního pořadu, který skončil dva roky předtím. Mělo to symbolizovat princip setkávání různých lidí, generací a různé, ale zajímavé muziky. To se mi líbilo a festival tedy začal prvním ročníkem, tehdy v amfiteátru v Lokti.

Letos se koná ve Všeticích, proč právě tam?

Druhý ročník byl na Konopišti, pak jsme se usídlili ve Všeticích a tenhle úžasný areál statku s hotelem, koňmi a nádhernou přírodou se stal domovem festivalu. I to byl nápad Davida Gaydečky. Díky patří taky Vláďovi Malákovi, majiteli areálu, který se podílí aktivně od začátku rovněž na přípravách a průběhu festivalu. Myslím, že to je optimální prostor, i velikostí. Poměrně blízko Prahy na Benešovsku. A řekl bych, že i návštěvníci jsou tam hodně spokojeni.

Na festivalu budou hrát Tata Bojs, Pavol Hammel, Vltava a další. Podle jakých kritérií jste sestavoval seznam účinkujících?

Dramaturgie festivalu je dílem celého týmu, který má k dispozici David. Já tam funguji spíš jako takový supervizor. Koncepce našeho festivalu už od prvního ročníku rozhodně nespočívá v principu: pozveme ty, na které se chodí, mají čas a na které máme v rozpočtu peníze, to tedy rozhodně ne.

Snažíme se oslovovat takové kapely a interprety, kteří reprezentují nějaké trvalé hodnoty v tom českém nebo letos i československém bigbítu, případně i v jiných žánrech, třeba jazzu. A aby to nebyla jen generace zasloužilých „starců“, hledáme i mezi mladšími takové, o nichž si myslíme, že takové hodnoty mohou přinést v budoucnu. Takže vždycky i mlaďoši.

Vy sám vystoupíte jak s kapelou Framus Five, tak i jako Michal Prokop Trio. Budou vás v případě Tria doprovázet Pavel Marcel a Jan Hrubý?

Ano, budeme hrát letos v triu s Honzou i Pavlem Marcelem, který nahradil Luboše Andršta. Samozřejmě, je to trochu jiné, než když s námi hrával od konce osmdesátek Luboš. Ten dnes už na nás bohužel hledí z muzikantského nebe, ale věřím, že by se mu to líbilo.

Míváte konečné slovo v tom, kdo se kterého ročníku zúčastní?

Vždycky se dokážeme v týmu dohodnout. Ne všechny návrhy každému z nás nebo i konkrétně mně vždy konvenují, ale žádné právo veta si neosobuji. Jak říkám, princip dohody zatím vždycky zvítězil. A doufám, že to tak bude i nadále, pokud u toho ještě budu moci být.