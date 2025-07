Když jsem se vás před dvěma lety v rozhovoru pro týdeník TÉMA ptala, jak se máte, odpověděl jste mi, že „docela dobře na to všechno, co je kolem nás“ s tím, že vás „současný vývoj ve společnosti moc netěší nejenom u nás, ale obecně ve světě“. Změnilo se od té doby něco?

Mám pocit, že nic. Možná je to kolem nás ještě horší.

Přináší vám hudba radost a klid na duši?

Ano, vždycky říkám, že muzika je to nejkrásnější, co mě v životě potkalo. I když jsem od ní v devadesátých letech na čas odešel, rád jsem se k ní zase vrátil a jsem za to vděčný. Hudba je přesně tím, co pomáhá v situacích, kdy lidé potřebují podporu nebo povzbuzení. Dokáže je spojovat, což je obzvlášť důležité dnes, kdy je společnost tak rozdělená. Na koncertech to vidím jasně – lidé se společně baví, mají a cítí vzájemné propojení. To je v dnešní době důležité.