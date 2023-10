Nejhůř se člověku řeže do vlastního masa, soudí Michal Prokop

Obal je koncipován jako roztříštěné zrcadlo. Koho toto řešení napadlo?

Karel Haloun a Luděk Kubík přišli s nápadem zrcadla a nepředpokládám, že tušili, že podobný fór mají na nové desce Rolling Stones. Je to úžasný nápad, jen jsme se s bráchou Ivanem, který dělal výkonnou produkci, obávali, jestli se povede realizovat ho. Když to totiž vymýšleli, pracovali skutečně s rozbitým zrcadlem. A najít fólii, která ho umí simulovat, byl asi docela problém. Nakonec to ale dopadlo dobře a ještě lépe než na CD to vynikne na vinylu. Čím víc si ho přiblížíte, tím víc vidíte vlastní obličej.